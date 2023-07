For første gang udtaler den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, sig om Wagner-gruppens mytteri, der gav stor omtale forrige weekend.

Ifølge det russiske statsmedie RIA Novosti, så udtalte Shoigu på et ministermøde, at provokationerne fra Wagner-gruppen ikke påvirkede det russiske militær. Det skriver Kyiv Independent.

»Soldaterne fortsatte modigt og uselvisk med at udføre deres opgaver,« sagde Shoigu

Der har længe været spændinger mellem Shougi og Wagner-lederen Prigozjin, der valgte at starte en march mod Moskva den 23. og 24. juni.

Det hele endte dog med, at Prigozjin lavede en aftale med Putin og lederen i Hviderusland, Lukasjenko, der betyder, at Prigozjin nu opholder sig i Hviderusland.

Jevgenij Prigozjins har efterfølgende meldt ud, at det ikke var planen at vælte præsident Vladimir Putin eller for den sags skyld Sergej Sjojgu

Han oplyser, at målet med Wagner-gruppens dramatiske fremmarch mod Moskva i stedet var noget helt andet

»Målet med marchen var at forhindre ødelæggelse af Wagner,« siger hans således i i en lydoptagelse.