I dag sender NASA en raket mod Månen.

Det er et halvt århundrede siden, at amerikanske Neil Armstrong med ordene, ‘Et lille skridt for mennesket, et kæmpe spring for menneskeheden’ satte sit fodaftryk i månestøvet, og blev den første mand på Månen.

Men hvis NASAs mission ‘Artemis 1’ lykkedes i dag, kan der snart være flere, der træder i Armstrongs fodspor. Det skriver Reuters.

NASAs 'Artemis 1'-program er en dyr indsats med formålet, at mennesket igen kan vende tilbage til Månen, og på den måde øve sig på fremtidige missioner til planeten Mars.

Programmet skal med tiden etablere en fast månebase, der kommer til at være et ‘stoppested’ i universet, hvor mennesket vil kunne drage videre mod Mars.

Såfremt missionen er en succes, vil NASA så tidligt som i 2025 sende astronauter afsted.

Det vil altså være første gang, at mennesket besøger Månen siden 1972.

Opsendingen af ‘måneraketten’ i dag bliver uden astronauter ombord, men missionen er stadigvæk en ekstrem vigtig test, for igen at kunne sende mennesker mod nye hjørner af universet.

Raketten skal kredse om Månen de næste seks uger, og dernæst vende tilbage på jorden i en våd landing på havets bund.

Raketopsendelsen kommer til at ske fra Kennedy Space Center i Florida. Dog oplyser NASA, at hvis det mindste går galt inden opsendelsen, vil den blive udsat til næste måned.