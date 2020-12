Et israelsk firma har opfundet et drypvandingssystem til at dyrke ris. Det kan erstatte de rismarker, der er fyldt med vand, og som forårsager forbavsende stor ødelæggelse af omgivelserne.

Ris er hovedspisen for mere end halvdelen af jordens befolkning. Men det bruger 30 til 40 procent af verdens ferskvand. Og desuden står risene for 10 procent af den menneskeskabte drivhusgas metan.

Firmaet Netafim er netop blevet færdig med et pilotprojekt, der benytter drypvanding til at dyrke ris på nogle 1.000 hektar store arealer fra Europa til det sydlige Asien. Det skriver Bangkok Post.

På et af stederne, La Fagiana-gården i det nordøstlige Italien, ligger der to marker side om side. Der dyrker man ris af høj kvalitet til risotto.

En håndfuld ris. Firmaet Netafim har lavet et drypvandingssystem til risdyrkning. Foto: AMIR COHEN

Den ene mark er fyldt med vand, op til 15 centimeter dybt, for at holde temperaturen og holde ukrudtet væk.

Den anden mark er fyldt op med vandrør, der leverer drypvis vand til rødderne. Der er tale om præcise mængder vand, faktisk mindre end halvt så meget som den vandfyldte mark.

»I tre år i træk har udbyttet været det samme eller lidt bedre end på den vandfyldte mark,« siger Michele Conte, hvis familie har haft gården i generationer. Drypvandingen lader også farmen dyrke forskellige afgrøder i årets løb.

Ifølge Conte trænger det stadig til en smule fintuning, før man er helt klar til at bruge drypvandingen til risdyrkning. Men systemet er helt klart blevet et salgsargument for de miljøbevidste.

Fransk landmand viser sin ris. Foto: SYLVAIN THOMAS

Det er godt nok dyrt at etablere det forberedende arbejde, indkøb af vandrør, pumper og filtre. Men når det først er gjort, er vejen banet for, at risdyrkningen bliver mere bæredygtig.