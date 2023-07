Nu skal politibetjentene i Moskva lære at skyde med maskingevær, kaste med granater og i det hele taget føre krig.

Det skal de, fordi Ruslands præsident, Vladimir Putin, frygter et nyt væbnet oprør.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i en ny rapport.

Tænketanken henviser blandt andet til en prorussisk tv-kanal som kilde.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, vil nu have efteruddannet Moskvas betjente, så de kan beskytte ham, hvis der skulle komme et nyt væbnet oprør. Foto: Alexander Kazakov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin, vil nu have efteruddannet Moskvas betjente, så de kan beskytte ham, hvis der skulle komme et nyt væbnet oprør. Foto: Alexander Kazakov/AFP/Ritzau Scanpix

Videreuddannelsen af betjentene skulle gerne gøre dem i stand til at beskytte Putin og de andre høje herrer i Kreml.

Den 23. juni var Jevgenij Prigozjin og hans Wagner-gruppe på vej til Moskva, hvor de ville have udskiftet toppen i forsvaret.

Putin var nødt til at hidkalde tjetjenske soldater for at forsvare Moskva, og det må altså ikke blive nødvendigt igen.

Dengang blev Prigozjin kun stoppet, fordi præsidenten fra Belarus, Aleksandr Lukasjenko, lagde sig imellem, og pludselig inviterede Wagner-chefen og hans gruppe til at bo i sit land.

»Putin kommer til at knuse dig som et insekt,« sagde Lukasjenko til Prigozjin, da han fik ham i røret.

Og turen til Moskva blev indstillet med begrundelsen om, at man ikke ville udgyde russisk blod.

Ifølge ISW går det dog ikke godt for indenrigsministeriet og Putin med at få betjentene i Moskva til at efteruddanne sig, så de bliver til egentlige soldater.

Blandt andet skulle mange kvindelige betjente have nægtet at deltage i omskolingen.

Betjentene mener ikke, at de er søgt ind til politiet for at blive soldater.