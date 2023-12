Bagtæppet for årets klimatopmøde er dystert. Alligevel er minister forsigtig optimist om resultatet.

Det er med et særdeles dystert bagtæppe, at verdens lande torsdag indleder FN's klimatopmøde, der i år afholdes i Dubai.

Globale konflikter risikerer at trække et spor ind i forhandlingslokalerne, og samtidig har året budt på voldsomme vejrrekorder.

I spidsen for det hele står emirataraberen Sultan Al Jabar, der foruden at være minister også er leder af olieselskabet Adnoc.

Som COP-formand er han nu i centrum af klimatopmødet med omkring 70.000 deltagere over de næste par uger.

Minister for global klimapolitik Dan Jørgensen (S) er forsigtig optimist.

- For eksempel har Jabar sagt, at han vil være glad den dag, han sælger den sidste tønde olie, og at han støtter en tredobling af vedvarende energi.

- Men det er klart, at vi går ind i en COP, hvor der er utrolig mange interesser på spil, og alle lande skal med, siger han.

På deltagerlisten er blandt andre den britiske kong Charles, mens omkring 140 stats- og regeringschefer kommer.

En af dem er statsminister Mette Frederiksen (S), men lederne for de to største udledere, USA og Kina, kommer ikke. De sender særlige klimaudsendinge.

I år skal der for første gang gøres status over Parisaftalens mål, der blev sat for at undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

Målet er at begrænse stigningen i de globale temperaturer til under 2 - og helst ikke mere end 1,5 - grader i forhold til før industrialiseringen.

En del af stigningen er allerede sket, men det stopper ikke her, og vi har kurs mod en stigning på op mod 2,9 grader dette århundrede i forhold til 1800-tallet.

Dan Jørgensen håber på mål om tredobling af vedvarende energi og fordobling af energieffektivitet i 2030 - noget, som mange lande har tilsluttet sig.

Samtidig er der også stigende pres på at få en aftale om fossile brændsler - kul, olie og gas - der er den største årsag til klimaforandringer.

Hidtil har verden kunnet enes om, at brug af "ikkerenset" kul skal reduceres.

Der kan altså fortsat bruges kul - eksempelvis hvis man indfanges CO2'en, når det brændes af, så det kan gemmes i undergrunden.

Nogle lande vil have en hårdere ordlyd og også inkludere olie og gas, men der er mange interesser på spil.

- I FN-forhandlinger skal alle være enige, så vi skal have alle med, hvis vi skal have resultater, og det er selvfølgelig ikke nemt.

- Vi skal også have dem med, som i dag tjener mange penge på at sælge kul, olie og gas, men der er ingen vej udenom, siger Dan Jørgensen.

Ifølge planen slutter mødet 12. december. Det går dog normalt over tid.

/ritzau/