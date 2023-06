En 45-årig kvinde skal nu i fængsel i to år for at have giftet sig med sin datter.

Det skriver Fox 6 Milwaukee.

Den 45-årige Patricia Ann Spann fra Norman er blevet dømt for incest mod sin 26-årige biologiske datter, Misty Spann.

Hun blev anklaget i september 2016, et par måneder efter, at de var blevet gift og flyttet sammen.

Deres ægteskab blev, på datterens anmodning, annulleret 12. oktober 2017.

Hun fortalte, at hun var blevet narret til ægteskab af sin mor.

Det var en ansat i de sociale myndigheder, der opdagede det forbudte forhold.

Efterforskere fortalte i retten, at Patricia Ann Spann mistede forældremyndigheden over sin datter og to andre børn, da de var små.

De blev derefter adopteret af deres bedstemor.

Patricia Ann Spann fortalte, at hun og datteren blev forelsket, da de blev genforenet.

Hun troede ikke, at de brød nogen lov, fordi hendes navn ikke længere stod på datterens fødselsattest.

Spann insisterede på, at hun ikke havde haft kontakt med sine børn i mange år, men retsprotokoller viser, at hun i 2008 giftede sig med sin biologiske søn.

En dommer annullerede det ægteskab, på opfordring fra sønnen, i 2010.