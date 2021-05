Den amerikanske sundhedsmyndighed Food and Drugs Administration (FDA) har nu godkendt brugen af Pfizers vaccine til børn og unge over 12 år.

»Forældre kan være sikre på, at vi har været igennem en grundig proces, før vi traf beslutningen om at frigive vaccinen til alle fra 12 år og opefter. Jeg beder jer om at gøre jeres for at få denne virus under kontrol ved at få jer selv og jeres familiemedlemmer vaccineret,« sagde Janet Woodcock, FDAs kommissær, ved et pressemøde.

Den amerikanske sundhedsmyndighed understreger, at man er overbeviste om behovet for også at vaccinere de yngste, hvis kampen mod pandemien skal vindes. Grundige forsøg har ifølge FDA ikke fundet mærkbare problemer med vaccinationerne for de yngste.

»Ud af cirka 2.000 forsøgspersoner, hvor halvdelen modtog vaccinen, og den anden halvdel fik placebo, kunne vi konstatere, at ingen af de vaccinerede efterfølgende fik covid-19, mens 16 i gruppen, der modtog placebo, efterfølgende blev smittet. Det er FDAs holdning, at fordelene ved vaccinen klart overstiger eventuelle bivirkninger,« sagde Peter Marks, direktør for FDAs biologiske evaluering, ved pressemødet.

Spørgsmålet om hvorvidt børn overhovedet skal vaccineres mod Covid-19, håndteres vidt forskelligt rundt om i verden. Foto: MANDEL NGAN

Udrulningen af Pfizer-vaccinen til de yngste forventes allerede at gå i gang denne uge, og flere amerikanske stater har allerede oprettet mulighed for at forældre kan booke vaccinationstider til børnene.

En væsentlig grund til udrulningen er, at de amerikanske myndigheder frygter yderligere nedlukninger af skolesystemet, og at åbne skoler prioriteres meget højt.

»Det er vigtigt at give børnene mulighed for at vende tilbage til et normalt skoleliv, hvor de frit kan omgås venner og familie, samtidig med at de beskytter deres nærmeste,« siger medopfinderen af vaccinen og direktør i BioNTech Ugur Sahin.

De amerikanske myndigheder forventer, at børnevaccination vil blive en afgørende brik, der endeligt vil give mennesket overtaget over virus, og at den vil kunne genskabe en normalitet og forhindre fremtidige nedlukninger.

USA påbegynder senere denne uge vaccination af børn fra 12 år mod Covid-19 Foto: VALERIE MACON

Beskeden fra USA adskiller sig markant fra holdningen hos en dansk ekspert, som B.T. talte med tirsdag.

Christine Stabell Benn, klinisk professor ved SDU, er uenig i, at vacciner skal bruges til raske børn.

»Jeg kan ikke se behovet for at udrulle vacciner til raske børn over 12 år. I Danmark er vi meget strikse med hensyn til, hvilke vacciner vi bruger til børn. Vi giver kun vacciner mod sygdomme, der har en vis alvorlighed. Covid-19 opfylder simpelthen ikke dette krav. Den er ikke farlig for langt de fleste børn, og dertil kommer, at vaccinen heller ikke har en veldokumenteret gavn versus risikoprofil. Vi ved simpelthen for lidt om vaccinernes effekter, også på den lange bane,« siger Christine Stabell Benn til B.T.

Hun nævner, at amerikanerne generelt vaccinerer børn langt hyppigere for en række sygdomme, end vi gør – uden at amerikanske børn er sundere end danske ditto af den grund.

Pfizers covid-vaccine er nu godkendt til brug på børn fra 12 år. Foto: CARLOS OSORIO

»I Danmark har vi en fornem tradition for at være konservative på dette område, Og det tror jeg, vi vil blive ved med at være. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Søren Brostrøm (direktør i Sundhedsstyrelsen, red.) går ud og anbefaler disse vacciner til børn,« siger Christine Stabell Benn.

Professoren fra SDU påpeger, at vaccinerne nu er givet til de mest udsatte i befolkningen, og at vi muligvis allerede har den nødvendige beskyttelse til en fuld genåbning.

»Vores hospitalisering er i bund, dødeligheden er i bund, så det er en udokumenteret dogme, at det ikke skulle være muligt at lukke samfundet op. Jeg tror ganske enkelt, det er unødvendigt at vaccinere børn og unge,« siger Christine Stabell Benn til B.T.

Det store og svære spørgsmål om, hvor langt ned i aldersgrupperne vaccinerne skal udrulles, bliver altså besvaret vidt forskelligt rundt om i verden.

Den angelsaksiske verden ser ud til at være fortaler for behovet for børnevaccination – Canada har allerede påbegyndt udrulningen, mens Storbritannien overvejer at vaccinere alle skolebørn over 12 år før starten på næste skoleår i september.

Både Storbritannien og USA nærmer sig nu normalitet i hverdagen efter en langt hurtigere vaccineudrulning end EU. Om dansk konservatisme eller angelsaksisk effektivitet viser sig som den bedste vej frem, er det nok for tidligt at spå om endnu.