Anden Verdenskrig sluttede for 76 år siden. Nu skal en af vagterne i koncentrationslejren Sachsenhausen nær Berlin for retten. Han beskyldes for at assistere i mordet på 3.518 fanger.

Josef S er under anklage for at medvirke til at skyde fanger fra Sovjetunionen, og han myrdede andre fanger med gassen Zyklon B.

Han er den hidtil ældste mand, der kommer for retten for krigsforbrydelser begået under nazitidens rædsler i Tyskland. Det skriver BBC.

Det er først for nylig, at det er blevet muligt at retsforfølge de lavere rangerende nazister.

»Arbeit Macht Frei« (Arbejde gør dig fri) står der over indgangen til KZ-lejren Sachsenhausen i Oranienburg nord for Berlin.

Indtil den tidligere SS-vagt John Demjanjuk blev dømt for krigsforbrydelser for ti år siden, skulle en direkte deltagelse i mord bevises.

Den 100-årige, der nu skal stå til regnskab, kan kun identificeres som Josef S på grund af tysk lovgivning. Men han har boet i Brandenburg i årevis og levet som låsesmed.

Som 21-årig blev han vagt i Sachsenhausen i 1942. Nu, i en alder af næsten 101 år, skal han møde op i retten i Brandenburg an der Havel i op til to en halv time om dagen.

Titusinder døde i Sachsenhausen nord for Berlin. Det var både modstandsfolk, jøder, homoseksuelle og krigsfanger.

Sådan sov fangerne i barak nr. 38 i Sachsenhausen.

I 1943 blev der installeret et gaskammer i koncentrationslejren. Op mod 3.000 fanger endte deres liv dér, fordi de var for syge til at marchere, da lejren skulle tømmes, inden sovjetsoldater kom frem til den.

Langt de fleste vagter fra nazisternes dødslejre kom aldrig for retten. Af de over 3.000 vagter alene i Stutthoflejren blev kun 50 dømt.

Den 96-årige Irmgard Furchner, der var sekretær i Stutthoflejren, flygtede så sent som i sidste uge. Hun mødte derfor ikke op i retten nord for Hamburg.

Til sidst blev hun pågrebet, og hendes dag i retten blev udskudt til 19. oktober i år. Hun blev sat fri tidligere på ugen.