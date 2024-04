Meldingen var ikke til at tage fejl af.

»Rusland truer Europa,« lød det.

Ordene kom ífølge Financial Times fra EUs udenrigschef, Josep Borrell, der tirsdag har holdt tale i Bruxelles.

Det er første gang, at spanieren så tydeligt har italesat de sikkerhedspolitiske udfordringer - og trusler - som Europa står overfor.

Og den fremtrædende EU-diplomat gik endda et skridt videre og skildrede et særdeles foruroligende fremtidsscenario for EU og Europa.

»Krig lurer helt sikkert omkring os,« sagde Josep Borrell:

»En højintensiv, konventionel krig i Europa er ikke længere kun en fantasiforestilling.«

Videre lød det fra ham, at »Berlin-muren er blevet erstattet af en ring af ild omkring os«.

Josep Borrell. Foto: Olivier Matthys/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Josep Borrell. Foto: Olivier Matthys/EPA/Ritzau Scanpix

Det blev sagt med henvisning til også de voldsomme krigshandlinger i Israel og Gaza samt urolighederne i den nordlige del af Afrika.

Af den grund satte Josep Borrell også en tyk streg under, at de europæiske lande må forstå nødvendigheden af en kraftig militær oprustning.

For sikkerhedssituation er noget nær i »eksistentiel krise«.

»Vi har brug for en mellemstatslig finansieringsmulighed i lighed med den, som vi skabte under finanskrisen,« sagde Josep Borrell.

For han påpegede, at EU-landene ikke bare blindt kan regne med støtte fra NATO eller ikke mindst USA set i lyset af de udmeldinger eksempelvis Donald Trump er kommet med i sin valgkampagne.

»Afhængig af hvem der bestemmer i Washington kan vi ikke forvente, at USA beskytter os. Inden for en alliance kan prioriteterne for de enkelte medlemmer ændre sig,« sagde den spanske politiker tirsdag.