Følg med live, når B.T. dækker begravelsen af tidligere præsident George H.W. Bush, som afgik ved døden fredag 30. november i en alder af 94.

Det forventes, at flere tusinde amerikanere fra hele landet vil samles i Washington for at vise deres respekt og hylde USA's 41. præsident.

Statsbegravelsen finder sted i landets domkirke, Washington National Cathedral. Præsident Trump og fire tidligere præsidenter vil deltage i begravelsen, hvor også den forhenværende præsident og afdødes søn, George W. Bush, vil holde en mindetale.