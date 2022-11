Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først blev der ringet på. Så blev der banket tungt på døren. Flere gange.

Den amerikanske topdemokrat Nancy Pelosi har forud for tirsdagens midtvejsvalg nu sat nogle ord på den forfærdelige hændelse, der udspillede sig i hendes hjem for halvanden uge siden – og som ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, også er med til at vise, hvor 'farlig' en situation, landet står i.

Den skræmmende hændelse fandt sted fredag den 28. oktober i Pelosi-ægteparrets hjem i San Francisco.

På det tidspunkt var den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus selv i Washington DC, hvor hun overnattede.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 25: Speaker of the House Nancy Pelosi delivers remarks to the press before her meeting with Israeli President Isaac Herzog at the U.S. Capitol October 25, 2022 in Washington, DC. Herzog is on a two day trip to Washington, DC and will meet with U.S.President Joe Biden on Wednesday. Drew Angerer/Getty Images/AFP Foto: Drew Angerer Vis mere WASHINGTON, DC - OCTOBER 25: Speaker of the House Nancy Pelosi delivers remarks to the press before her meeting with Israeli President Isaac Herzog at the U.S. Capitol October 25, 2022 in Washington, DC. Herzog is on a two day trip to Washington, DC and will meet with U.S.President Joe Biden on Wednesday. Drew Angerer/Getty Images/AFP Foto: Drew Angerer

Men midt om natten ringede nogen pludselig på hendes dørklokke:

»Jeg ser op og kan se, at klokken er 05. De må være ved den forkerte lejlighed,« fortæller Nancy Pelosi i et interview med CNNs Anderson Cooper om de tanker, der gik gennem hendes hoved på det tidspunkt.

Men der blev ringet på igen, og derefter hørte hun flere høje bank på hendes dør.

Bange løb hun hen til døren og åbnede den – og på den anden side ventede politiet.

»Vi er nødt til at komme ind for at tale med dig,« sagde betjentene til hende.

Med det samme begyndte Nancy Pelosi at frygte, at der skulle være sket noget med hendes børn eller børnebørn:

»Jeg troede aldrig, det ville være Paul (hendes ægtemand, red.), for, du ved, jeg vidste, at han ikke ville være ude. Og så kom de ind. På det tidspunkt vidste vi ikke engang, hvor han var,« fortæller topdemokraten.

Nancy og Paul Pelosi. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Nancy og Paul Pelosi. Foto: ANGELA WEISS

Det viste sig, at Paul Pelosi var blevet overfaldet i parrets hjem i San Francisco.

En mand var trængt ind og havde angrebet ægtemanden med en hammer – men det stod efterfølgende klart, at gerningsmanden sandsynligvis havde udset sig Nancy Pelosi som mål.

Men da hun ikke var hjemme, gik det i stedet ud over hendes mand:

»For mig er det virkelig den svære del, for Paul ikke var målet, men det er ham, der betaler prisen. Han (gerningsmanden, red.) ledte ikke efter Paul, han ledte efter mig,« fortæller Pelosi til CNN.

Paul Pelosi blev ramt i hovedet, på arme og hænder – og han blev i al hast indlagt på en intensivafdeling og opereret.

Siden har angrebet rejst nye bekymringer om truslerne om politisk drevet vold i et land, der er mere og mere præget af partipolitisk fjendskab.

Donald Trump. Foto: Drew Angerer Vis mere Donald Trump. Foto: Drew Angerer

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, forklarer, at det på 'flere planer er rystende', hvad hun har været igennem:

»Det er en frygt, hun har gået med i årevis, at der skulle ske noget med hendes elskede, fordi hun har de holdninger og det arbejde, hun har,« fortæller han.

Samtidig har den voldsomme hændelse været med til at understrege forskellene i det politiske landskab i USA.

For to dage siden stod Jakob Illeborg til et Donald Trump-rally i Miami, hvor der blev snakket, grinet og hånet om Nancy Pelosi:

»Jeg snakkede med nogle af dem, der var derude, og de var jo søde mennesker. Men når Trump fra scenen siger ting som, om 'nogen har hørt fra Nancy for nylig', så griner de alle sammen, og der blev buhet, da et billede af hende blev vist,« forklarer korrespondenten:

»Det er svært for mig, når man ser hende sidde så følelsesladet i et studie i dag, at forstå, at de her mennesker, som jeg lige har stået med, kan have den kynisme over for det. Det er meget sigende, synes jeg, for det land, jeg er i nu.«

Han forklarer, at det er som om 'alle kneb gælder' – også selvom den politiske modstanders mand ligger på intensiv:

»Man er nærmest kommet så langt, at der ikke længere er noget, der er helligt. Der er ikke nogen medfølelse eller noget menneskeligt mere. Det er som om, de har vedtaget med hinanden, at det er okay,« fortæller Illeborg.

»Det viser den råhed, der er herovre. Og det viser også, hvor farlig en situation, landet i virkeligheden står i. Hvor galt det kan gå. For man rækker ikke ud til hinanden.«

»Det viser også den stemning, der er herovre nu her før valget tirsdag.«

Amerikanerne skal tirsdag i stemmeboksen for at sammensætte et nyt Repræsentanternes Hus og en tredjedel af Senatet.

B.T. følger og dækker valget.