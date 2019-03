Omgivet af sine børn, sin forlovede og resten af sin familie sov den amerikanske skuespiller Luke Perry ind mandag.

Nu – en lille uge senere – sætter hans forlovede, Wendy Madison Bauer, for første gang ord på tabet og sorgen.

»Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed til alle for deres kærlighed og støtte. De utallige hjertevarme historier om Lukes generøsitet og venlighed har været en stor kilde til trøst i denne svære tid,« skriver hun i en udtalelse til det amerikanske medie People.

Luke Perry og Wendy Madison Bauer – der er tidligere skuespillerinde – formåede at holde deres forhold meget privat.

Det var derfor først, da Luke Perrys talsmand mandag udsendte en pressemeddelelse i forbindelse med skuespillerens død, at det kom frem, at de to var forlovede:

'Han var omgivet af sine børn, Jack og Sophie, sin forlovede, Wendy Madison Bauer, ekskone, Minnie Sharp, mor, Ann Bennett, stedfar, Steve Bennett, bror, Tom Perry, søster, Amy Coder og andre nære familiemedlemmer og venner,' lød det mandag i udtalelsen.

I alt nåede Luke Perry og Wendy Madison Bauer at danne par i mere end et årti.

»De seneste 11½ med Luke var den lykkeligste tid i mit liv, og jeg er taknemmelig for at have haft den tid sammen med ham. Jeg ønsker også at takke hans børn, familie og venner for deres kærlighed og støtte. Vi har fundet trøst i hinanden og i visheden om, at vores liv blev berørt af en ekstraordinær mand. Han vil blive savnet dybt,« slutter Wendy Madison Bauer sin udtalelse til People.

ARKIVFOTO af Luke Perry. Foto: VALERY HACHE Vis mere ARKIVFOTO af Luke Perry. Foto: VALERY HACHE

Tidligere dannede Luke Perry par med Rachel 'Minnie' Sharp, som han var gift med fra 1993 til 2003. Sammen fik de to børn, sønnen Jack på 21 år og datteren Sophie på 18 år.

Skuespilleren blev indlagt 27. februar, efter han var blevet ramt af et alvorligt slagtilfælde i sit hjem i Sherman Oaks, Californien.

Han lå indlagt til observation i fem dage, før han døde mandag den 4. marts.

Han blev 52 år.