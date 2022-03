»På trods af garantier fra Kreml-støttede propaganda-medier, som kalder dette for en 'særlig operation', så er det i virkeligheden massemord på ukrainske civile borgere.«

Den ukrainske førstedame – Olena Zelenska – har taget bladet fra munden og sætter nu ord på det, der sker i hendes land.

Det gør hun i et åbent brev, som hun har delt på blandt andet sin Instagramprofil.

I brevet fortæller hun, at medier fra hele verden har rakt ud til hende med forespørgsler om interview, og at brevet er hendes svar og hendes vidnesbyrd.

Her ses et billede af de to fra valgkampen, som Volodymyr Zelenskyj endte med at vinde.

»Det, der skete for lidt mere end en uge siden, var umuligt at tro. Vores land var fredeligt. Vores storbyer, byer og landsbyer var fulde af liv,« skriver hun og forklarer, at især én ting er særligt skræmmende:

»Det måske mest forfærdelige og knusende under denne invasion er børneofrene,« siger hun og nævner flere af dem:

»Otte-årige Alice, som døde i gaderne i Okhtyrka, mens hendes bedstefar forsøgte at beskytte hende. Eller Polina fra Kyiv, der døde under beskydning sammen med sine forældre. 14-årige Arseniy blev ramt i hovedet af vragdele og kunne ikke blive reddet, fordi en ambulance ikke kunne nå frem til ham i tide på grund af intense brande,« skriver hun.

Olena Zelenska, der er gift med præsident Volodymyr Zelenskyj, kritiserer Rusland for at ramme den almindelige befolkning – og hun kritiserer også direkte den russiske præsident, Vladimir Putin:

»Når Rusland siger, at den 'ikke fører krig mod civile', så nævner jeg navnene på disse dræbte børn først,« siger hun.

Hun forklarer, at flere kvinder derudover har født, mens de har befundet sig i beskyttelsesrum og kældre, og at de nyfødte børns første åndedrag dermed blev taget i 'undergrundens skarpe luft':



»På nuværende tidspunkt er der flere dusin børn, der aldrig har kendt fred i deres liv. Denne krig bliver ført mod den civile befolkning, og ikke kun gennem beskydninger,« siger hun og forklarer, at mange syge – blandt andet diabetikere, astmatikere og kræftpatienter – ikke har adgang til den rette medicin eller behandling lige nu.

Samtidig er ældre, svagelige og folk med handicap fanget langt fra folk, der kan passe på dem:

Arkivfoto af Volodymyr Zelenskyj og Olena Zelenska.

»Krig mod disse uskyldige personer er en dobbeltforbrydelse,« siger førstedamen, som retter kras kritik mod Putin:

»Manden bag, Putin, troede, at han kunne slippe en 'blitzkrieg' løs i Ukraine. Men han undervurderede vores land, vores folk og deres patriotisme. Ukrainere, uanset deres politiske ståsted, fødesprog, tro eller nationalitet, står sammen i en enhed uden sidestykke.«

»Mens propagandister fra Kreml pralede med, at ukrainere ville tage imod dem med blomster som deres frelsere, blev de afvist med molotov-cocktails,« siger Olena Zelenska, der har to børn med Volodymyr Zelenskyj.

Hun roser samtidig det ukrainske folk for at stå sammen og hjælpe hinanden, ligesom hun takker alle dem i udlandet, som viser støtte.

Men hun advarer også om, at Ukraine måske ikke er det sidste sted, Putin kan finde på at angribe:

»Ukraine stopper lige nu styrken, der måske aggressivt vil trænge ind i jeres byer i morgen under påskud af at ville redde civile. I sidste uge ville det have virket som en overdrivelse for mig og mit folk, men i dag er det den virkelighed, vi lever i,« siger hun og tilføjer:

»Og vi ved ikke, hvor længe det kan blive ved. Hvis vi ikke stopper Putin, som truer med at begynde en atomkrig, vil der ikke være noget trygt sted i verden for nogen af os.«

