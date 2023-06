Tre gange er den pensionerede ubådsmand Alfred S. McLaren blevet spurgt til råds af personer, der ville med på en tur med den nu forsvundne ubåd 'Titan'.

Hver gang har hans svar været det samme:

»Gør det ikke. Jeg ville aldrig selv gøre det i en million år,« fortæller den tidligere soldat.

For mens det lille undervandsfartøj stadig befinder sig et ukendt sted i Atlanterhavet med mindre end to døgns iltforsyning tilbage til de fem personer om bord, stiger kritikken af selskabet bag turen, OceanGate.

Billeder fra en tidligere tur med 'Titan' Foto: OceanGate

For har 'Titan' været sikker nok til at foretage det svimlende dyk til næsten fire kilometers dybde for at se nærmere på vraget af 'Titanic'?

Eksempelvis er det kommet frem, at undervandsfartøjet aldrig er blevet såkaldt sikkerhedscertificeret af et uafhængigt klassifikationsbureau – som ellers er normen.

»Det kunne tyde på, at de måske er sprunget over, hvor gærdet er lavest,« siger marinbiologen Bruce H. Robison, der har sejlet med mange forskellige ubåde.

OceanGate skulle desuden være kendt for en eksperimentel tilgang til deres design af ubåde.

Hvor stærk er 'Titan' egentlig, spørger eksperter nu. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Ubåde er normalt bygget af stål og titanium, men 'skroget på 'Titan' er lavet af kulfiber og titanium.

Alfred S. McLaren, der også er ærespræsident i Explorers Club i New York, mener, at den konstruktion rejser »strukturelle bekymringer«.

Ikke mindst i forhold til de to lette materialers evne til at arbejde sammen og dermed holde tæt.

Og for bare lige for at slå en ting fast.

Der er ikke meget plads inde i 'Titan'. Billede fra en tidligere ekspedition. Foto: OceanGate

Dyk på fire kilometers dybde kræver enorm styrke af det undervandsfartøj, der skal klare presset.

»Der er ingen nåde fra omgivelserne på sådanne dybder. Det er som at styre et lille rumskib,« forklarer Jeff Eggers, der tidligere har foretaget så dybe dyk i den amerikanske hær.

Presset ved 'Titanic' beskrives ofte som, at der står 35 elefanter på skuldrene af en person.

Og det er også i de seneste dage kommet frem, hvordan OceanGate skulle have fyret en chef, David Lochridge, der var kritisk i forhold til sikkerheden.

'Titan' på vej ned på tidligere dyk. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Blandt andet fremgår det af et søgsmål, at han mente, at ubådens kighul i fronten kun var bygget til at kunne klare trykket på 1.300 meters dybde.

For fem år siden skulle Marine Technology Society, der består af 'førende skikkelser i branchen', ligeledes have sendt et brev til OceanGate-ledelsen, hvori der blev udtrykt bekymring over den »eksperimentelle tilgang«, der kunne risikere at føre til katastrofale udfald til skade for hele branchen.

The New York Times har spurgt OceanGate om klassificeringen, men i en mail lyder svaret, at man »ikke er i stand til at give yderligere information nu«.

I et tidligere indlæg på selskabets hjemmeside skulle det have fremgået, at en klassificering »i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at garantere for sikkerheden«, fordi de fleste ulykke under havets overflade er forårsaget af menneskelige fejl, ikke mekaniske eller teknologiske.

OceanGate-direktør og -grundlægger Stockton Rush, der menes at befinde sig om bord på 'Titan' – selv om det ikke er officielt bekræftet – har sagt om den kommercielle del af ubådsbranchen:

»Den er uanstændigt sikker, fordi der er alle de her regler. Men der er heller ingen innovation eller udvikling – på grund af alle de her regler,« har han sagt.

Kilder: The New York Times, CNN, AFP, Insider, The New York Times.