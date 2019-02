43 mennesker mistede livet, da en motorvejsbro i det nordlige Italien styrtede sammen den 14. august 2018 .

Under et uvejr styrtede 200 meter af Morandi broen sammen. Omkring 35 biler blev trukket ned i afgrunden, der åbnede sig, da broen forsvandt.

Siden har den sammenstyrtede bro stået med sine amputerede ender strukket ud i intetheden.

Hver dag er pårørende blevet mindet om den ulykkelige sommerdag.

Èn af dem er Egle Possetti, som nyhedsbureauet Reuter har mødt i Genova.

Egle Possetti mistede sin søster den 14. august. Hendes søster Claudia, dennes mand og deres børn på 12 og 16 år blev alle dræbt, da broen uventet kollapsede.

»Hvert minut af vores liv, tænker vi på det. Man kan le og smile, men indeni er man død,« siger hun.

Nu mere end et halvt år efter ulykken, bliver tabet om ikke lettere at bære, så i hvert fald mindre synligt.

Stykke for stykke fjerner nedrivningsarbejdere den ødelagte bro. Foto: MASSIMO PINCA

Fredag gik nedrivningsarbejdere i gang med at fjerne den ødelagte bro.

Meter for meter arbejder de store maskiner sig frem og fjerner arrene efter den voldsomme ulykke.

Morandi broen, der forbandt den italienske og franske Middelhavskyst, blev opført i 1967.

Efter ulykken beskyldte den italienske regering Autostrade per l'Italia for at være skyld i kollapset, fordi de ikke havde vedligeholdt broen. Men Autostrade har nægtet at tage ansvar for ulykken.

Dagen efter ulykken, hvor 200 meter af hængebroen Morandi styrtede ned og trak mere end 30 biler med sig i faldet. Foto: Stefano Rellandini

Kort efter ulykken, kaldte professor Per Goltermann fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som forsker i beton og konstruktioner, den 50 år gamle bro for en kolos på lerfødder.

»Der er kun fire kabler, som bærer broens nedstyrtede spænd. Hvis bare et af dem svigter, styrter hele spændet. At dømme ud fra de videoer, der blev taget af vidner, ser det ud til, at det var præcis, hvad der skete,« sagde han dengang til B.T.

Den italienske ingeniør Riccardo Morandi imponerede ellers hele verden med det elegante og funktionelle design, da broen blev indviet i 1967.

Efter planen skal broen genopføres. Arbejdet forventes at tage 15 måneder.