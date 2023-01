Lyt til artiklen

»Smerten er ubeskrivelig.«

Sådan lyder det onsdag fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, efter en forfærdelig tragedie fandt sted i byen Brovary, hvor en helikopter endte med at styrte ned og ramme ind i en børnehave og en boligblok.

Mindst 15 mennesker har mistet livet.

Blandt dem er tre børn, der var til stede i børnehaven, den ukrainske indenrigsminister, Denys Monastyrskyj, hans viceminister, Jevhenij Jenin, en statssekretær, assistenter og selve besætningen.

Her ses et billede fra nedstyrtningsstedet i Brovary, der er en forstand til Kyiv. Foto: SERGEI SUPINSKY

I en udtalelse på sin Telegram-kanal kalder Zelenskyj det for »en frygtelig tragedie«:

»På nuværende tidspunkt er tre børn døde. Smerten er ubeskrivelig,« skriver han.

Ifølge Zelenskyj styrtede helikopteren af endnu uvisse årsager ned i børnehaven, hvorefter der opstod brand på stedet.

»Jeg har bedt Ukraines sikkerhedstjeneste i samarbejde med det nationale politi og andre autoriserede myndigheder om at klarlægge alle omstændighederne omkring det, der skete,« siger præsidenten.

Her ses et arkivfoto af Volodymyr Zelenskyj sammen med den ukrainske indenrigsminister, Denys Monastyrskyj. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

»Mine kondolencer går til alle ofrenes familier og venner.«

Zelenskyj kalder de omkomne embedsfolk for »sande patrioter«:

»Må de hvile i fred. Må alle dem, hvis liv blev taget fra dem denne sorte morgen, hvile i fred,« skriver han.

Ud over de dræbte meldes mindst 25 at være kommet til skade.

Her ses et billede fra nedstyrtningsstedet i Brovary, der er en forstand til Kyiv. Foto: SERGEI SUPINSKY

Helikopteren var ifølge det ukrainske præsidentkontor på vej til fronten, da den styrtede ned.

Det er ikke klart, hvad der forårsagede helikopterstyrtet. Ruslands militær har ikke kommenteret hændelsen, og de ukrainske myndigheder havde ikke meldt om russiske angreb i området forud for helikopterstyrtet.