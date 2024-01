»Det er tydeligt, at russerne leger med de ukrainske fangers liv.«

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, satte sent onsdag aften ord på det opsigtsvækkende russiske flystyrt, der havde fundet sted tidligere på dagen.

Den russiske regering har hævdet, at der var 65 ukrainske krigsfanger ombord – og at ingen overlevede.

Derudover har Rusland beskyldt ukrainske styrker for at have stået bag nedskydningen af flyet.

Her ses Volodymyr Zelenskyj under sin tv-tale onsdag aften. Foto: Det ukrainske præsidentkontor Vis mere Her ses Volodymyr Zelenskyj under sin tv-tale onsdag aften. Foto: Det ukrainske præsidentkontor

Styrtet fandt sted i den russiske region Belgorod, der grænser op til Ukraine.

»Den 700. dag i denne krig – en meget vanskelig dag,« lød det sent onsdag aften fra Zelenskyj i hans tale til nationen.

Videre fortalte han, at han havde indkaldt blandt andre forsvarsminister Rustem Umerov, den øverste kommandant for den ukrainske hær, Valeriy Zaluzhnyi, chefen for militærets efterretningstjeneste, Kyrylo Budanov, og lederen for Ukraines efterretningstjeneste, Vasyl Maliuk, til et møde om situationen med flyet og fangeudvekslingen.

»Det er tydeligt, at russerne leger med de ukrainske fangers liv, deres pårørendes følelser og følelserne i vores samfund,« sagde Zelenskyj:

»Alle klare fakta skal fastslås. I det omfang det er muligt, eftersom flyet styrtede ned på russisk territorium – uden for vores kontrol. 'Fakta' er nøgleordet nu,« fortalte han videre.

I talen hverken bekræftede eller direkte benægtede han beskyldningerne fra Rusland.

Men han fortalte, at hoveddirektoratet for efterretninger nu 'er ved at afklare alle fangernes skæbne'.

»Ukraines sikkerhedstjeneste undersøger alle omstændighederne. Jeg har instrueret Ukraines udenrigsminister om at give vores partnere de oplysninger, der er tilgængelige for Ukraine,« forklarede Zelenskyj, som efterspørger en international undersøgelse:

»Vores stat vil insistere på en international efterforskning,« lød det.

Ifølge Ruslands forsvarsministerium befandt der sig i alt 74 personer om bord i det styrtede fly.

Ukraines efterretningstjeneste bekræftede ifølge Ritzau onsdag, at en fangeudveksling med Rusland var undervejs.

Samtidig lyder det, at Rusland ikke på forhånd havde meddelt, at det ville transportere krigsfanger i flyet.

FN's Sikkerhedsråd skal ifølge nyhedsbureauet AFP torsdag mødes for at drøfte sagen om det nedstyrtede fly og Ruslands beskyldninger mod Ukraine.