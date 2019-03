Den verdenskendte tv-vært Oprah Winfrey ved godt, at hun nu får vreden at mærke.

Det sagde hun nemlig selv, da hun sad i værtsstolen overfor Wade Robson og James Safechuck, de to mænd, som i dokumentaren 'Leaving Neverland', fortæller, hvordan de som små børn blev seksuelt misbrugt af Michael Jackson.

Dokumentaren har længe skabt voldsom debat i USA. Søndag og mandag blev den så vist i to afsnit på HBO.

Lige efter andet halvdel blev vist på skærmen, sad Oprah Winfrey klar til at interviewe Robson og Safecuck samt instruktøren Dan Reed.

Oprah Winfrey interviewede instruktøren og de to mænd, der optræder i den meget omtalte dokumentar 'Leaving Neverland'. Foto: CARLO ALLEGRI

Under interviewet, der varede halvanden time, spurgte hun ind til dokumentaren, de seksuelle overgreb, og hvordan livet efterfølgende har været.

Samtidig beskrev Oprah Winfrey ifølge New York Times, hvordan hun efter interviewet forventer at få Michael Jackson-fans på nakken.

»Alt den vrede, den kommer I til at mærke. Det ved I godt, ikk?,« spurgte hun retorisk de tre mænd, inden hun fortsatte:

»I får den at mærke. Jeg får den at mærke. Vi får den alle at mærke,« sagde hun foran 100 tilskuere, hvoraf de fleste selv er blevet misbrugt.

Michael Jackson døde i 2009 af en overdosis. Foto: SPENCER WEINER / POOL

I løbet af interviewet udtalte tv-værten ifølge mediet Variety også, at hun fandt mændenes historier 'troværdige', ligesom hun understregede, hvordan dokumentaren er 'større end Michael Jackson'

»Pas på folk, der bare vil være omkring dine børn,« sagde Oprah Winfrey blandt andet ifølge Variety.

Undervejs fortalte hun ligeledes om sin egen oplevelse, da hun som ni-årig blev seksuelt misbrugt.

I dokumentaren fortæller Wade Robson, at han blev seksuelt misbrugt af Jackson i en periode på syv år, fra han selv var syv år gammel. James Safechuck fortæller, hvordan han, sammen med popstjernen, lærte at onanere.

Her ankommer Michael Jackson til retten den 28. februar 2005. Han blev frifundet for alle anklager om misburg mod en 13-årig dreng. Foto: POOL

Dokumentaren blev vist første gang på Sundance-festivalen i januar, og har efterfølgende været udsat for massiv kritik fra Jacksons familie og fans.

De mener, at beskyldningerne er usande, og at dokumentaren blot vil tjene penge på Jacksons navn. Samtidig har boet efter Michael Jackson sagsøgt HBO for at vise dokumentaren.

Den verdenskendte popstjerne blev i 2005 frifundet for alle anklager mod ham i en sag om seksuel misbrug af en 13-årig dreng. Her talte Wade Robson blandt andet til Jacksons forsvar.

Michael Jackson døde den 25. juni 2009 af en overdosis. Han blev 50 år gammel.