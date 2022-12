Lyt til artiklen

I Moskva er man ikke imponeret af Volodymyr Zelenskyjs opsigtsvækkende besøg i Washington.

»Hverken præsident Biden eller præsident Zelenskyj har indtil videre sagt noget, som antyder, at de kunne være klar til at lytte til Ruslands bekymringer,« lyder det fra Kreml-talsmand Dmitrij Peskov.

Han er på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP torsdag blev spurgt ind til den ukrainske præsidents onsdagslynvisit i USA.

Her lovede USA-præsident vedvarende støtte til Ukraine i kampen mod Rusland og offentliggjorde samtidig en ny milliarddyr våbenpakke.

USAs vicepræsident Kamala Harris og lederen af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, holder er ukrainsk flag medbragt af Volodymyr Zelenskyj op i Kongressen. Foto: MANDEL NGAN Vis mere USAs vicepræsident Kamala Harris og lederen af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, holder er ukrainsk flag medbragt af Volodymyr Zelenskyj op i Kongressen. Foto: MANDEL NGAN

Det får Dmitrij Peskov til torsdag at sige, at USA reelt fører en »indirekte krig« mod Rusland »ned til den sidste ukrainer«.

Kreml-talsmand understreger videre, at det meget omtalte Patriot-missilsystem ikke vil hjælpe Ukraine til at opnå målene om sejr.

Udtalerne fra den russiske talsmand, præsident Vladimir Putins forlængede arm, falder i tråd med de udtalelser, som den russiske ambassadør i USA tidligere er kommet med til det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

»Zelenskyjs besøg i den amerikanske hovedstad og samtalerne i Washington har vist, at hverken den amerikanske administration eller Zelenskyj er parate til fred,« lød det er fra Anatolij Antonov:

»Fokus er på krig, på menige soldaters død, på at binde det ukrainske regime yderligere sammen med Washingtons behov. Forestillingerne om, at Rusland ikke skulle være interesseret i at opnå fred, er åbenlyse løgne.«