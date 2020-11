'Fantastisk nyhed'. 'Det er kæmpe stort. Tak USA!' og 'Tak, tak, tak! Nu vender det.'

Sådan lyder det nu fra flere partiledere efter, at Joe Biden er ny præsident i USA.

'Verden er et bedre sted i dag. Nu fortsætter kampen. For klimaet. For kvinders ret til egen krop. For en verden, som løser problemerne sammen. Kæmpe lettelse,' skriver formanden for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen på Facebook.

Og det er ikke kun Joe Biden, hun hylder.

Hun hylder især, at Kamala Harris nu bliver den første kvindelige vicepræsident.

'Og så får USA sin første kvindelige vicepræsident nogensinde. Det er kæmpestort! Tak, USA! Tillykke, Joe og Kamala! Vi regner med jer,' slutter Sofie Carsten Nielsen sit indlæg.

Og hun er ikke eneste partiformand med hyldest af især Kamala Harris.

Fra SF-formand Pia Olsen Dyhr er der lørdag aften denne melding på Facebook:

'Tak. Biden bliver USAs 46. præsident og Harris den første kvindelige sorte vicepræsident! Hvor er jeg bare glad nu! Tak tak tak! Nu vender det,' skriver hun.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) lykønsker Joe Biden og Kamala Harris for sejren over Donald Trump.



'Danmark ser frem til at fortsætte vores tætte samarbejde', skriver Statsministeriet på Twitter.

Fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er der denne melding:

'Fantastisk nyhed fra USA! Tillykke til Joe Biden, men også til USA og hele den frie verden,' skriver han på Facebook.

Også Søren Pape Poulsen (K) reagerer på Biden-sejren.

'Den frie verden har fået en ny leder. Stort tillykke til Joe Biden med valget i USA,' skriver han på Facebook.

