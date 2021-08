Orkanen Henri har meldt sin ankomst på den amerikanske østkyst, hvor befolkningen forbereder sig på det værste uvejr i mange år.

Heftige regnskyl har allerede skabt oversvømmelser i New York City og New Jersey, og vejrudsigten lyder på vindstød op til 120 kilometer i timen og op til 15 centimeter regn.

En video fra New Jersey, der kan ses øverst i artiklen, viser oversvømmede veje og store vandmængder der vælter op af kloakken.

Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, har erklæret staten i undtagelsestilstand forud for orkanen Henri, og befolkningen er blevet opfordret til at søge mod højtliggende områder.

Super heavy downpours around 10pm tonight in Ozone Park, Queens @NYCTSubway @JeffSmithABC7 @johndavittontv @stacyanngooden @LeeGoldbergABC7 pic.twitter.com/hGEmZpw9vR — Leon Jameson Suseran (@LSuseran) August 22, 2021

Folk hamstrer fødevarer, lommelygter og batterier. Vinduer bliver sikret med store træplader og myndighederne opfordrer folk til at blive hjemme og sørge for at have brændstof på deres biler.

Politiet i New York City lukkede lørdag aften en stor koncert i Central Park, hvor 60.000 mennesker var mødt op for at høre Bruce Springsteen, Patti Smith og Paul Simon for at fejre livet efter corona.

Nu står den i stedet på nedfaldne tagsten og potentielt livstruende tidevandsbølger og oversvømmelser.

I New York City er folk blevet tvunget til at forlade deres biler, og en video på twitter viser vand der vælter ned i subwayen.

Beboere i New London sikrer deres hus med træplader for vinduerne forud for orkanen Henri. Foto: JOSEPH PREZIOSO Vis mere Beboere i New London sikrer deres hus med træplader for vinduerne forud for orkanen Henri. Foto: JOSEPH PREZIOSO

Folk der bor tæt ved vandet Madison, Conneticut, er blevet tvangsevakueret. På den lavtliggende Fire Island i Long Island har befolkningen forladt øen, mens indbyggerne i Massachusetts, Connecticut og New York er blevet advaret om, at de kan stå uden strøm.

Flytrafik og dele af togdriften på Long Island blev indstillet ved midnat lokal tid.

Orkaner er hyppigt forekomne på denne tid af året, men de rammer som regel længere sydpå. Sidste gang østkysten blev ramt af en orkan af denne størrelse var i 1991, da orkanen Bob dræbte 17 mennesker.

Ekstremt vejr har i år allerede kostet menneskeliv og store ødelæggelser længere sydpå. Oversvømmelser i Tennessee har kostet 10 personer livet og otte døde, da orkanen Grace ramte Mexico to dage i træk.