I Tyskland er 15. december som følge af coronakrisen de facto blevet til 23. december.

Det er i dag – og kun i dag – at de sidste fysiske julegaveindkøb skal klares. I morgen er det for sent.

Fra og med i aften træder landet ind i en tre en halv uge lang lockdown, hvor alle ikkevitale butikker – som apoteker, supermarkeder og banker – lukker ned. Helt ned.

Dagen igennem har det skabt lange køer foran butiksindgange i hovedstaden Berlin, eksempelvis på Alexanderplatz centralt i byen, hvor folk flokkedes for at sikre de sidste pakker til at lægge under deres hjembragte 'Tannenbaum'.

Berlinerne står i meterlange køer på Alexanderplatz i Berlin, inden butikkerne senere lukker 15. december. Foto: HAYOUNG JEON

De omfattende restriktioner bliver iværksat, efter coronavirussen gennem de seneste uger har været stødt stigende på tværs af landets 16 delstatsgrænser.

I søndags kaldte Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, coronasituationen for »ude af kontrol« og advarede samtidig mod, at »man var tættere på et Bergamo-scenarie, end folk troede på«.

Her refererede ministerpræsidenten til den lille norditalienske by, hvor flere end 6.000 personer mistede livet i foråret, og deres lig blev kørt væk i store lastbilskorteger.

Hospitaler på grænsen

Mandag blev der registreret 16.362 nye smittetilfælde i Tyskland, og tirsdag nåede landets samlede dødstal op på 22.465.

De seneste uger har hospitaler fra nord til syd advaret om, at de er tæt på grænsen for, hvor mange covid-19-patienter de kan tage, og flere frygter, at sundhedsvæsenet kan bryde sammen.

»Akut behov for at gribe ind«

Herhjemme har der på tværs af Folketinget i månedsvis været politisk uenighed om graden af nedlukningen af det danske samfund.

I Tyskland – hvis situation ikke kan sammenlignes med den danske – tog det blot forbundskansler Angela Merkel og lederne af de 16 delstater en time at nå til enighed om de nye stramme restriktioner, der gælder frem til 10. januar 2021.

»Der er et akut behov for at gribe ind,« sagde Angela Merkel efter mødet.

I forhold til juleshoppingen, som tyskerne altså er blevet tvunget til at rykke en uge frem i kalenderen, havde økonomiminister Peter Altmaier en bøn til det tyske folk:

»Jeg ønsker og håber, at folk kun køber det, de virkelig har behov for. Jo hurtigere vi får denne virus under kontrol, jo bedre er det for os alle sammen,« sagde han.

Også foran IKEA i Berlin venter folk på at gøre den sidste juleshopping, inden det er for sent. Foto: HAYOUNG JEON

Rammer også jule- og nytårsaften

Restriktionerne omfatter ikke alene juleindkøbene; de omfatter også selve juleaften samt nytårsaften.

Mellem 24. og 26. december må hver enkelt husstand kun få besøg af fire voksne familiemedlemmer over 14 år.

Samtidig opfordres man til at begrænse sin sociale kontakt til »et absolut minimum« i ugen op til jul.

Hvad angår nytårsaften er der med de nye restriktioner indført et landsdækkende forbud mod at sælge fyrværkeri, og samtidig er der indført nationalt forbud mod at drikke alkohol udendørs.