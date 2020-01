Nu lukker skolerne i Bangkok; så slem er luftforureningen. Det er blevet besluttet af lukke 437 skoler i byen.

En tyk tåge af forurening har lagt sig over den thailandske hovedstad i over en uge, og imens er indbyggerne rasende på regeringens ineffektivitet i forsøget på at løse problemet.

I mandags var det helt slemt. Forureningsniveauet var oppe på 95 mikrogram per kubikmeter af PM 2,5 partikler i nogle områder af Bangkok.

Regeringens forureningskontrolorgan beskriver niveauet som meget usundt. Det maksimale niveau som regnes for sikkert er 50 mikrogram.

De bærer også ansigtsmasker på vej til arbejde. Foto: ROMEO GACAD Vis mere De bærer også ansigtsmasker på vej til arbejde. Foto: ROMEO GACAD

Partiklerne, der kaldes PM 2,5, er små nok til at trænge dybt ind i dine lunger. Det kan give dig bronkitisproblemer, men også værre sundhedsproblemer på længere sigt.

Tirsdag var forureningen i Bangkok, mål på antallet af PM 2,5 partikler, for højt i hele 50 af 52 områder i byen. Det skriver Bangkok Post.

Forureningskrisen stammer dels fra stillestående luft over byen, og så en uforholdsmæssig stor andel af udstødningsgasser og andre aktiviteter.

Indbyggerne er frustrerede over at det ikke er lykkedes at forbedre situationen.

En mand med sin frugtbod har også taget en maske for ansigtet. Foto: ROMEO GACAD Vis mere En mand med sin frugtbod har også taget en maske for ansigtet. Foto: ROMEO GACAD

Søndag viste en undersøgelse, at 81 procent af 1.256 lokale indbyggere var utilfredse med regeringens indsats på området. Bare 2,7 procent var tilfredse.

Departementet for forureningskontrol har i oktober udsendt en plan på 52 sider. Men det er uklart om nogle af de foranstaltninger, der foreslås, er blevet implementeret.

Markafbrænding er også årsagen til den smog der optræder uden for Bangkok. Provinser i den centrale og den nordlige regioner er også ramt.

I mellemtiden er forældrene ikke alle tilfredse med, at deres børn ingen undervisning får - selv om det formentlig kun et er par dage.

Der er masser af mennesker med ansigtmasker på grund af luftforureningen i Bangkok. Foto: ROMEO GACAD Vis mere Der er masser af mennesker med ansigtmasker på grund af luftforureningen i Bangkok. Foto: ROMEO GACAD

Sophavadee Sankosik, der er mor til en 13-årig pige, spørger om lukningen af hendes skole nu også løser problemet.

»Regeringen skal lave nogle langsigtede løsninger, der virkelig løser problemet, i stedet for at komme med nogle kortsigtede løsninger, hver gang luftforureningen kommer over den sikre værdi.«