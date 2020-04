Californien er klar til at lukke både sine strande og statsparkerne. De lukker fredag, efter at tusindvis af folk flokkedes på strandene i sidste weekend – de var åbenbart ligeglade med reglerne om at holde social afstand.

Ifølge et memo, som tv-stationen FOX 11 har fået fingre i, vil statens demokratiske guvernør, Gavin Newsom, formelt meddele beslutningen i løbet af torsdagen.

'Efter at medierne i sidste weekend meldte om overfyldte strande – de var ikke i overensstemmelse med guvernørens besked om at holde social afstand – så agter guvernøren i morgen (torsdag) at annoncere, at alle strande og nationalparker i Californien vil være lukkede fra den 1. maj,' lød beskeden, som blev sendt til alle politichefer onsdag.

»Virussen holder ikke weekend,« sagde Newsom mandag, hvor han langede ud efter solbaderne. »Virussen går ikke hjem, fordi det er flot solskinsvejr ved vore kyster.«

Alt for mange mennesker var samlet på stranden i Newport, Californien, i sidste weekend. Foto: Michael HEIMAN Vis mere Alt for mange mennesker var samlet på stranden i Newport, Californien, i sidste weekend. Foto: Michael HEIMAN

Der blev taget masser af fotos af de fyldte strande, hvor folk sad alt for tæt. De solbadende sad ofte så tæt, at deres håndklæder rørte ved hinanden.

Langs med stranden oversvømmede cyklister, hunde og barnevogne fortovet, viste mange fotos. Mange af dem, der var på gaden, bar ikke masker.