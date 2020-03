Kampen mod corona-smitten får hjælp fra alle sider.

Nu også fra et bryggeri i Skotland.

Bryggeri- og pubkæden BrewDog har meddelt, at man på destilleriet i Ellon nord for Aberdeen vil begynde at fremstille håndsprit, som også er en mangelvare i Storbritannien.

Derfor vil det idealistiske bryggeri forære det nye produkt gratis væk til dem, der har brug for det under corona-krisen, skriver The Guardian.

Bryggeriet, der blev startet af to glade øl-entusiaster i 2007, er ikke mindst blevet kendt verden over for sin Punkt IPA.

Derfor kommer den nye håndsprit naturligvis til også at hedde »Punk«.

”Vi er fast besluttet på at gøre alt, hvad vi kan for at forsøge at hjælpe så mange mennesker som muligt med at forblive raske,« siger den ene af bryggeriet grundlæggere James Watt.

Ifølge bryggeriet er man gået i gang med arbejde døgnet rundt for at producere den første håndsprit-aftapning. Efter planen skal den sendes på gaden i næste uge.

Bryggeriets håndsprit vil angiveligt især blive givet bort til lokale velgørenhedsorganisationer, som kan fordele det videre som et vigtigt redskab til bekæmpelse af coronavirus.

Også i Storbritannien har mange supermarkeder og apoteker indført strenge grænser for, hvor mange beholdere med håndsprit, som kunderne må købe ad gangen.

På grund af den store efterspørgsel har mange producenter haft svært ved at skaffe de fornødne ingredienser og små plastflasker til produktionen.

På lignende måde er luksusvaregruppen LVMH i Frankrig gået over til at producere beholdere med håndsprit til de franske hospitaler på tre af sine parfume- og kosmetikfabrikker.

Her ventes der i denne uge at blive fremstillet 12 ton håndsprit i stedet for de sædvanlige parfume og kosmetikmærker som Christian Dior, Guerlain og Givenchy.