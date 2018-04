Et muligt dieselforbud i Tyskland har fået salget af dieselbiler til at falde markant, men nu kommer bilproducenterne med et tilbud, der kan hjælpe på salget.

Frygt ej. Sådan lyder et opråb til de tyske købere af dieselbiler, efter at det i slutningen af februar blev muligt for alle tyske byer at forbyde dieselbiler.

Salget af dieselbiler faldet markant, efter en forvaltningdomstolen i den tyske by Leipzig muliggjorde et dieselforbud i alle landets storbyer. Derfor har både BMW, Volkswagen og Audi besluttet at tilbyde deres kunder muligheden for at skifte deres dieselbil ud med en anden model, hvis forbuddet gennemføres i landets storbyer.

Det skriver Expressen.

Dieselbilernes popularitet er faldet, siden den såkaldte dieselskandale begyndte i 2015 med Volkswagen i front. Problemet er, at dieselmotorer udleder flere skadelige partikler end tilsvarende benzinmotorer, men samtidig har dieselbilerne en tendens til at udlede mindre CO2, hvilket er årsagen til, at flere af store tyske bilproducenter har satset så stort på diesel.

Men det opsigtsvækkende tilbud fra bilproducenterne tyder nu på, at satsningen på dieselmotorer er en saga blot.

Blandt andet tilbyder Volkswagen at købe alle biler tilbage, der er solgt fra 1. april og året ud, hvis byen som køberen bor eller arbejder i bliver påvirket af et dieselforbud.

Købere af Skoda biler har fået et lignende tilbud, men derudover tilbyder man også kunderne at købe deres bil tilbage, hvis diesel bliver forbudt op til fire år efter købet.

BMW meddelte også, at de vil tage leasede biler tilbage, hvis de bliver forbudt indenfor 100 kilometer fra kundes hjem eller arbejde. En mulighed som Audi angiveligt også skulle have givet deres kunder.