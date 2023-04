Lyt til artiklen

Rottefængere i Paris stod for et usædvanligt klamt indslag i de franske arbejderes kamp mod Emmanuel Macrons pensionsreformer.

Og hvis det ikke gjorde det i forvejen, så må det efterhånden stå relativt klart for den franske præsident, at hans plan om at hæve pensionsalderen fra 62 til 64 år, er upopulær.

Torsdag fortsatte strejker og demonstrationer for 11. dage i træk.

Allerede onsdag stod rottefængere i Paris imidlertid for det måske foreløbigt klammeste indslag i franskmændenes kamp mod de forhadte pensionsplaner.

I hvert fald kunne tv-kameraerne fra BFM-TV, ifølge CNN, filme strejkende hvidklædte rottefængere i færd med at kaste døde rotter mod facaden på storbyens rådhus.

Ifølge Natacha Pommet, som er leder af fagforeningen CGT's afdeling for offentligt ansatte, ønskede rottefængerne 'at vise den hårde virkelighed i deres mission' og at modstanden mod Macrons pensionsreformer nu har vokset sig til en bredere bevægelse for arbejdere, som blandt andet er utilfredse med lønningsniveauet.

Det skriver engelske Independent.

Torsdag invaderede omkring 100 demonstranter kapitalforvaltningsgiganten BlackRocks hovedkvarter i Paris, hvor de affyrede nødblus og røgbomber og sang slagsange mod pensionsreformen.

Og samme dag satte demonstranter ild til Emmanuel Macrons yndlingsrestaurant La Rotonde på Boulevard du Montparnasse.