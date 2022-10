Lyt til artiklen

De kan æde op til 225 kilo friskfanget laks. Appetitten er kolonorm, når bjørnene forbereder sig på at gå i vinterhi.

Det er netop det, det gælder om, når der skal stemmes om 'Fat Bear Week' i den amerikanske delstat Alaska.

Det er bjørnene i Alaskas Katmai National Park, der kæmper om at være den tykkeste af dem alle. Det skriver BBC.

Konkurrencen bliver hård i år, for Otis er den mest vindende bjørn med fire sejre i karrieren. Han stiller op igen – opsat på at vinde for femte gang.

De brune bjørne er på 'fisketur' i Katmai National Park i Alaska. Foto: Naomi Boak / U.S. National Park Service / Handout via REUTERS Vis mere De brune bjørne er på 'fisketur' i Katmai National Park i Alaska. Foto: Naomi Boak / U.S. National Park Service / Handout via REUTERS

Han åd engang 42 laks under en 'fisketur'.

Men også bjørnen Bear, som vandt konkurrencen i 2020, er klar til at tage kampen op. Han er en af de tungeste bjørne på planeten og vejer 635 kilo.

Konkurrencen om at blive den tykkeste bjørn i Alaska løber til og med 11. oktober. Den dag kaldes også 'Fat Bear Tuesday' af de lokale. Så vil vinderen blive kronet. Der er allerede på førstedagen stemt flere gange, end der blev stemt hele sidste år.

Indtil da kan folk betragte deres favoritter via en livestream. Deres kamp for at blive tyk foregår i Alaskas Brooks River, der løber gennem Katmai National Park.

Bjørnen Bear er en af de tungeste bjørne og vejer 635 kilo. Foto: HANDOUT / L. LAW Vis mere Bjørnen Bear er en af de tungeste bjørne og vejer 635 kilo. Foto: HANDOUT / L. LAW

»Det er temmelig usædvanligt at kende de vilde dyr på et så individuelt niveau,« siger Mike Fitz, der er ophavsmand til den første 'Fat Bear Week' i 2014.

Han er naturforsker hos explore.org og kører også bjørnenes livestream.

Bjørnene kommer ud af deres vinterhi om foråret magre og tynde. Derefter bruger de hele sommeren på at tage på.

I november går turen så den anden vej. De vender snuden mod deres vinterhi, hvor de sover deres vintersøvn i seks måneder. De hverken æder, drikker, tisser eller har afføring i de seks måneder.

»De overlever hele den periode på deres kropsfedt,« siger Mike Fitz.