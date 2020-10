Flere seksualforbrydelser og en filmet gruppevoldtægt vækker vrede i Bangladesh og fører til lovændring.

Voldtægt kan fremover straffes med døden i Bangladesh. Landets regering har mandag godkendt en lov, der betyder, at voldtægtsforbrydere risikerer dødsstraf.

Loven er blevet hastebehandlet, efter at Bangladesh har oplevet en bølge af gruppevoldtægter og andre seksuelle overgreb.

Over tusind seksualforbrydelser er blevet anmeldt til politiet i Bangladesh mellem januar og september.

Mere end hver femte af disse anmeldelser handler om gruppevoldtægt. Det oplyser menneskerettighedsorganisationen Ain-o-Salish Kendra.

Senest er en video af en gruppevoldtægt blevet delt flittigt på sociale medier, og det har vakt vrede.

En statslig menneskeretskommission har fastslået, at kvinden i videoen gentagne gange i det seneste år er blevet voldtaget og truet med våben af en af mændene.

Over hele landet er folk gået på gaden med krav om, at regeringen strammer landets love.

- Ingen nåde for voldtægtsforbrydere, lød råbet fra demonstranter i hovedstaden, Dhaka, i weekenden.

Her var hundredvis af kvinder og studerende samlet. Nogle af dem bar plakater med teksten "Stop voldtægtskulturen".

- Hver dag har aviserne nye historier om seksuel vold mod kvinder, sagde den universitetsstuderende Sahana Islam, som deltog i demonstrationen.

- Jeg frygter, at jeg kan blive den næste. Jeg ønsker dødsstraf for voldtægtsforbrydere, så andre umenneskelige kryb kan se, hvad der vil ske med dem, hvis de nogensinde vover at gøre det, sagde hun.

Hidtil har maksimumsstraffen for voldtægt været fængsel på livstid.

Når kvinder anmelder, at de har været ude for en voldtægt eller en anden seksualforbrydelse, bliver der sjældent rejst tiltale mod en mistænkt.

Hvis der gør, tager sagen flere år, og det er sjældent, at en anklaget bliver dømt for voldtægt.

Mange voldtægter anmeldes slet ikke af kvinder, der frygter omverdenens reaktioner.

/ritzau/Reuters