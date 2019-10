En ny funktion i Tesla-biler skaber både fascination og fare.

For et par uger siden offentliggjorde producenten 'Smart Summon'-funktionen, hvor bilen uden en føre bag rattet kan køre rundt på parkeringspladser, skriver CNN.

Bilejeren skal blot indtaste en destination indenfor 60 meter på sin telefon, holde fingeren på skærmen og vente på, at bilen helt af sig selv kommer kørende.

Hamrende smart, hvis man ikke lige magter at gå rundt på en parkeringsplads - eller hvis man nu har glemt, hvor man har parkeret sin hamrende dyre elbil.

"It even put its blinker on," said this easily impressed Tesla Smart Summon owner who neglects to realize the car drove to him diagonally across the parking lot. #GoodBoy $TSLA @TheJusticeDept @DOTInspectorGen @NHTSAgov @FTC@FBI pic.twitter.com/DUYDSY9vCE — KillingMyCareer (@MelaynaLokosky) October 12, 2019

Funktionen har fået en god modtagelse blandt Tesla-ejere, og adskillige har delt videoer af deres selvkørende biler på de sociale medier.

Men man må også erkende, at vi endnu ikke helt er nået der til, hvor maskiner er klogere end mennesker.

For selvom ideen er god, fungerer det ikke helt i praksis. I hvert fald ikke endnu.

På de sociale medier kan man nemlig også finde videoer af selvkørende Tesla-biler, der med fordel kunne have brugt en fører til at orientere sig.

So, @elonmusk - My first test of Smart Summon didn't go so well. @Tesla #Tesla #Model3 pic.twitter.com/yC1oBWdq1I — Roddie Hasan - راضي (@eiddor) September 28, 2019

Be forewarned @Tesla @elonmusk Enhanced summon isn’t safe or production ready. Tried in my empty drive way. Car went forward and ran into the side of garage. Love the car but saddened. #Tesla #TeslaModel3 pic.twitter.com/tRZ88DmXAW — AB (@abgoswami) September 28, 2019

Blandt andet er der eksempler på biler, der ignorerer stop-skilte samt biler, der kører ekstremt langsomt til gene for alle andre.

Og så er der de der 'lige ved og næsten'-sammenstød, der må give enhver Tesla-ejer en klump i halsen.

Øverst i artiklen kan du se flere eksempler og blive lidt klogere på funktionen, som Tesla da også for nu anbefaler, at man kun benytter på private parkeringspladser og indkørsler.

Ikke desto mindre kunne Tesla-millardær Elon Musk dog ganske få dage efter offentliggørelsen på berette, at funktionen var blevet benyttet mere end 550.000 gange.