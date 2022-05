Igen og igen har Ruslands præsident Vladimir Putin afvist, at der er nogen som helt problemer i enorme land.

Men nu kan krigen i Ukraine meget vel ramme Ruslands betaling af sin store gæld til resten af verden, skriver BBC.

I alt har Rusland udenlandske obligationer for 40 milliarder dollar, svarende til svimlende 274 milliarder danske kroner.

På onsdag den 4. maj har Rusland sidste frist til at betale renter på i alt 4,5 milliarder kroner af landets samlede gæld.

Her er det seneste billede taget af Ruslands præsident Vladimir Putin på et møde i Skt.Petersborg 27. april. Foto: ALEXEY DANICHEV Vis mere Her er det seneste billede taget af Ruslands præsident Vladimir Putin på et møde i Skt.Petersborg 27. april. Foto: ALEXEY DANICHEV

Det er dog mere end tvivlsomt, om det vil ske.

Fra chefen for Ruslands centralbank Elvira Nabiullina tales der nemlig med to tunger om, hvorvidt der vil betales så meget som en krone af på gælden.

På et pressemøde i fredags sagde centralbankchefen først, »at der ikke kan være tale om misligholdelse«.

Altså skal pengene nok blive betalt til tiden.

Her ses Elvira Nabiullina, der er chef for Ruslands centralbank, og nu taler med to tunger. Foto: RUSSIAN STATE DUMA Vis mere Her ses Elvira Nabiullina, der er chef for Ruslands centralbank, og nu taler med to tunger. Foto: RUSSIAN STATE DUMA

Men kort efter sagde hun så, at der er »vanskeligheder med betalinger«.

På grund af sanktionerne i kølvandet på krigen i Ukraine har Rusland nemlig mistet adgangen til en stor del af sine reservemidler, der opbevares i udenlandske banker.

Tidligere på måneden foreslog Moskva at betale renterne i rubler, men det forslag blev afvist af Moody's og andre kreditvurderingsbureauer, skriver BBC.

Kreditvurderingsbureauerne sagde, at betaling i alt andet end dollar ville svare til en misligholdelse, så det vil altså ikke blive blåstemplet.