De er absolut ikke til at spøge med, de alligatorer der findes overalt i den amerikanske stat Florida. Dem skal man holde sig fra.

Men måske bliver det en anelse sværere at holde det frygtindgydende dyr på afstand.

For nu lader det til, at de har lært af klatre over selv høje hegn. Det skriver avisen New York Post.

En af slagsen blev i weekenden fotograferet, mens den klatrede over et hegn til en flådebase i Jacksonville i Florida.

Alligatoren blev opdaget af den lokale indbygger Christina Stewart, som straks satte videoen op på Facebook, rapporterer den lokale tv-station WTVM.

På videoen kan man se den utrolige alligator stille sig op på bagbenene og klatre over flådebasens hegn.

»Når nogen fortæller at der er en alligator på basen, så skal jeg selvfølgelig ud og se,« skriver Christina Stewart.

»Jeg er glad for, at jeg gjorde det, for jeg fik set ham kravle over hegnet og forsvinde. Sådan!«

Myndighederne på basen fortæller tv-stationen, at de ikke planlægger at fjerne alligatoren fra deres ejendom.

I hvert fald ikke så længe, den ikke udgør nogen trussel mod folk i nærheden.