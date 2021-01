Hvis du vil vide, om din hund er glad, er det ikke nok at se den logre med halen. Nu kan du faktisk se på sin mobiltelefon, om det er sandt.

Et sydkoreansk firma har netop udviklet et halsbånd, der med kunstig intelligens kan måle fem forskellige sindstilstande hos hundene ved at måle deres gøen med en stemmegenkendelsesteknologi.

Halsbåndet kan fortælle ejeren, om hunden er glad, afslappet, ængstelig, vred eller ked af det. Det kan også måle hundens fysiske aktivitet.

»Dette halsbånd giver hundene en stemme, som menneskene kan forstå,« siger Andrew Gil, der er direktør for global marketing hos Petpuls Lab, som har opfundet halsbåndet, til nyhedsbureauet Reuters.

Andrew Gil (tv), direktøren for global marketing hos Petpuls Lab, der står bag det nye halsbånd, ved arbejdsbordet i Seoul, Sydkoreas hovedstad. Foto: KIM HONG-JI Vis mere Andrew Gil (tv), direktøren for global marketing hos Petpuls Lab, der står bag det nye halsbånd, ved arbejdsbordet i Seoul, Sydkoreas hovedstad. Foto: KIM HONG-JI

Firmaet begyndte i 2017 at indsamle forskellige typer af gøen for at finde ud af, hvad de mon betød. Mere end tre år senere har de lavet en algoritme baseret på over 10.000 lydoptagelser af hundegøen fra mere end 50 forskellige racer.

»Jeg troede, at hun var glad, når hun legede, og var ked af det, når jeg ikke var hjemme … i virkeligheden blev hun vred, når hun tabte et spil, hun legede med mig. Ligesom mennesker gør,« sagde Moon Sae-mi, som har en border collie på seks år.

Halsbåndet er 90 procent nøjagtigt, når det gælder om at ramme plet, ifølge Seouls National University.

Det har testet halsbåndet, som firmaet bag kalder det første af sin slags, der bliver styret af stemmegenkendelse via kunstig intelligens.

Moon Sae-mi klapper sin hund Godot, der prøver det nye halsbånd. Foto: KIM HONG-JI Vis mere Moon Sae-mi klapper sin hund Godot, der prøver det nye halsbånd. Foto: KIM HONG-JI

Det kom på markedet i oktober sidste år til en pris på lidt over 600 danske kroner.

Det globale marked for kæledyr var næsten 850 milliarder kroner værd i 2020 – en stigning på 34 pct., viser data fra Euromonitor.

Flere mennesker har tilbragt mere tid hjemme sammen med deres kæledyr under covid-19-pandemien. Samtidig voksede antallet af hunde i hele verden med 18 pct. i 2020 til hele 489 millioner.