Freddie Mercury havde ikke kun en gudsbenådet stemme, når han gav den gas som Queens frontmand.

Også hans tøjvalg på scenen og i musikvideoer, som til tider var lettere excentrisk, er mejslet ind på nethinden hos mange musikfans.

På sin sidste turné med Queen bar han en særlig kappe og krone, som menes at være meget løst baseret på den rigtige krone, som den britiske kong Charles får på til sin kroning.

Den kan du nu blive den heldige ejer af, for den, og cirka 1.500 andre ting, som har været Freddie Mercurys, bliver sat på auktion hos auktionshuset Sotheby's.

Du skal dog have den store pung med, for den forventes at gå for mindst 670.000 kroner.

Også et par pink, stjerneformede briller, som er lig dem Freddie Mercury bar i musikvideoen til 'We Will Rock You', er blandt de mange ting, der bortauktioneres.

Der er dog meget mere end blot tøj på programmet.

Også et håndskrevet og hidtil ukendt udkast til teksten til 'We Are The Champions', guitaren, som han menes at have brugt til indspilningen af 'Crazy Little Thing Called Love' og kammen, han brugte til sit overskæg, kan købes.

Det er Freddie Mercurys tætte ven, Mary Austin, som arvede hans ejendom efter hans død i 1991, der nu sætter tingene på auktion.

»I mange år nu har jeg haft glæden og privilegiet at leve omgivet af alle de vidunderlige ting, som Freddie fandt og elskede. Men årene er gået, og tiden er inde til, at jeg skal tage den svære beslutning at lukke dette meget specielle kapitel i mit liv,« siger hun i en pressemeddelelse, skriver CNN.