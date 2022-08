Lyt til artiklen

Det var egentlig slet ikke overraskende. Faktisk kunne man se det enorme nederlag komme måneder i forvejen.

Men skruer vi tiden endnu længere tilbage – nogle år – så ville folk have nægtet at tro på det, der skete med et brag natten til onsdag i den amerikanske delstat Wyoming.

Vi taler om det enorme fald fra tinderne, som den tidligere toppolitiker i Det Republikanske parti Liz Cheney har taget.

På godt halvandet år er hun gået fra at være en af sit partis mest magtfulde personer til at være helt uønsket.

Og efter tirsdag helt stemt ud af Kongressen i det republikanske primærvalg i hjemstaten – slået af en nærmest ukendt kandidat, som fik 65 procent af stemmerne.

En ydmygelse.

Fortællingen om 56-årige Elizabeth Lynne Cheneys hurtige fald fra de konservative tinder tog for alvor fart ved en morgenmad i Jackson, Wyoming, i juli sidste år.

Aftenen inden havde den 59-årige advokat og republikaner Harriet Hageman kørt de syv timer på tværs af den enorme delstat fra hjembyen Cheyenne.

Da Hageman, der tidligere havde haft et enkelt mislykket forsøg på at blive delstatens guvernør, ankom til morgenmadsmødet, kom en stor overraskelse.

Ingen ringere end den tidligere stabschef under Donald Trump i Det Hvide Hus, Mark Meadows, ventede på hende.

Han kom med én mission.

Den tidligere præsident havde længe anset Liz Cheney for at være sin fjende nummer et internt i det republikanske parti.

Liz Cheney. Foto: CNP /MediaPunch

Trump ville for alt i verden af med Liz Cheney i Repræsentanternes Hus, hvor hun siden 6. januar-angrebet på Kongressen i Washington D.C. havde været den fremmeste republikanske fortaler for, at Donald Trump bør stilles til ansvar for sin rolle i angrebet på det amerikanske demokrati.

Det syntes dog som en enorm opgave.

Ved sit seneste genvalg smadrede Liz Cheney al modstand og kunne sætte sig i Repræsentanternes Hus med 68,6 procent af stemmerne i sit distrikt.

Det selvsamme distrikt, som Liz Cheneys berømte far, USAs tidligere vicepræsident Dick Cheney, sad på i årene 1979-1989.

Med andre ord var Liz Cheney så tæt på politisk royal i Wyoming, som man kan blive.

Alligevel gik Harriet Hageman fra morgenmaden i Jackson med en spirende tro.

Måske kunne hun være den person, som kunne slå Liz Cheney. Donald Trump havde i hvert fald troen på, at hun kunne gøre det.

Her mere end et år efter viste det sig at være sandt.

Tirsdag amerikansk tid gik en slagen Liz Cheney på scenen og erkendte sit klare nederlag til Hageman i primærvalget, mens Trump-støtter frydede sig online.

»Det viser ret tydeligt, hvor meget til højre de republikanske parti har rykket sig,« siger Anders Agner, chefredaktør på Kongressen.com.

Liz Cheneys nederlag skyldes nemlig ikke, at hun mangler republikanske og konservative værdier i den historisk røde delstat Wyoming, der ikke har stemt på en demokratisk præsidentkandidat siden 1964.

»Liz Cheney er ikke en midtersøgende John McCain. Ligesom sin far er hun neokonservativ, en høglignende karakter i det republikanske parti,« fortæller Anders Agner.

Donald Trump fik sig en stor sejr natten til onsdag, da en af hans største fjender i form af Liz Cheney røg ud af Kongressen. Foto: BRIAN SNYDER

Amerikanske medier melder om en nærmest anormal veldreven Trump-kampagne mod Liz Cheney.

Meget mere fokuseret og skarp end normalt.

»Trump havde gjort det til sit personlige projekt at få hende væltet. Det er tydeligt,« siger Anders Agner.

Men selvom Liz Cheney nu sidder på lånt tid i Repræsentanternes Hus, hvor hun indtil tidligere i år var den tredjemest magtfulde republikaner, er det langtfra sikkert, vi har set det sidste til hende.

Flere politiske kommentatorer har nemlig bidt mærke i noget nyt ved Cheney, som længe har vidst, hvilken vej det gik.

Og det kom ganske tydeligt frem ved hendes tale, efter valgnederlaget stod klart.

»Da jeg så hendes tale fra i nat, der var det tydeligt, at hun bare manglede at sige det: 'Jeg stiller op som kandidat til præsidentvalget i 2024'. Og hun sagde i nat, at arbejdet først lige er begyndt,« forklarer Anders Agner.

Så vidt er Liz Cheney blandt de mest prominente republikanere i embede, som har turdet undsige Donald Trumps løgn om, at præsidentvalget i 2020 blev stjålet.

Og det kan hun muligvis profitere på, selvom hun tabte nattens primærvalg.

»Liz Cheney er blevet det republikanske ansigt på oppositionen til Trump. Og det er bestemt ikke usandsynligt, at hun stiller op som præsidentkandidat,« siger Anders Agner.

»Jeg tænkte flere gange: 'Hold da op', da jeg så hendes tale. Hun kan sagtens stille op. Men det er ikke sikkert, hun vinder.«

»Men vi har ikke hørt det sidste til Liz Cheney.«