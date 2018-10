Miljøforskere i Myanmar bruger massevis af tid på at kæmpe sig vej gennem urskoven for blot at finde en enkelt asiatisk elefant. Nu skal de også bekymre sig om krybskytter, der er begyndt at nedlægge elefanterne for at få fingre i deres skind.

Ifølge det amerikanske Smithsonian Conservation Biology Institute og det britiske Elephant Family bliver skindet dels brugt til smykker og dels til medicin. Kina nævnes som den store aftager.

Der er omkring 50.000 vilde asiatiske elefanter tilbage, og de er ti gange mere i fare end den afrikanske elefant, der lever på savannen, skriver tv-stationen Public Broadcasting Service.

I modsætning til dem lever de asiatiske elefanter i den tykke jungle. Den er dog ikke i stand til at beskytte dem, så de omkring 2000 elefanter i Myanmar lever livet farligt.

Indiske landsbybeboere ser på, mens en af 46 vilde, asiatiske elefanter går amok i Gangaram Tea Garden. Foto: DIPTENDU DUTTA

Tidligere havde jagten på elfenben kun begrænset effekt på bestanden af afrikanske elefanter - det er nemlig kun hanelefanter, der får stødtænder, og heraf sker det kun i 25 procent af tilfældene.

Nu er jagten på elefantskind et langt større problem, for den tager nemlig ikke hensyn til hverken alder eller køn. Hanner, hunner og elefantunger er alle 'legale' mål for krybskytterne.

»Det er den sikreste vej til at få en bestand til at uddø,« siger Peter Leimgruber fra Smithsonian. Hans hold faldt nærmest ved et tilfælde over den metode, krybskytterne nu benytter sig af, under en rutineopgave i Myanmar.

I 2014 placerede Leimgrubers hold GPS-halsbånd på 19 asiatiske elefanter, spredt ud over tre små områder i Myanmar. De virkede ligesom 'Find my iPhone', og sladrede om elefanternes placering.

Her ses en nyfødt asiatisk elefant. Foto: YVES HERMAN

»Vi fandt ud af, at nogle af dem pludseligt holdt op med at sende signaler,« sagde Leimgruber. »Fem at elefanterne blev fundet dræbt af krybskytter, mens to andre simpelthen forsvandt.«

Elephant Family, der er en britisk gruppe, som specialiserer sig i asiatiske elefanter, hørte først om, at dyrene blev jagtet for deres skind, sent i 2012.

Dengang var organisationen ved at lave en rapport om omfanget af illegal handel med levende dyr fra Myanmar til Thailand.

Der lever omkring 15.000 asiatiske elefanter i fangenskab på kontinentet. I Thailand bruges de ikke længere som trækdyr i forbindelse med skovdrift, da dette har været forbudt i flere årtier.

En mahout sidder på sin elefant, der vasker sig i en indisk flod. Foto: AFP / BIJU BORO

Under international lov er det forbudt at handle med asiatiske elefanter i enhver form. Med undtagelse af at udveksle dyr mellem zoologiske haver.

»Når elefanter begynder at blive dræbt på grund af deres skind, er der tale om en helt ny industri,« sager Belinda Stewart-Cox, der er direktør i den britiske Elephant Family.

De begyndte at efterforske det sorte marked for elefanthud i 2014 og fandt annoncer online for perler lavet af elefanthud.

De fandt også, ligesom Smithsonian, at Kina var hovedaftageren af de elefanter, der blev nedlagt af krybskytter i Myanmar.

En flok vilde, asiatiske elefanter i Indien. Foto: BIJU BORO

Når skindet tages af en død elefant, er den godt tre centimeter tyk.

»Nogle af disse stykker bliver skåret i kuber og tørret. Derefter bliver de lavet til perler,« sagde Stewart-Cox.

Elephant Family har fundet nogle af sælgerne på de kinesiske sociale platforme som Baidu og WeChat.

Skindet fra elefanterne bliver også malet til pulver, som bliver brugt af medicinalindustrien. Sælgerne hævder, at skindet kan kurere alt fra mavesår, mavekatar til kræft i maven.

Kina selv nægter at godkende det, som Elephant Familys rapport i april måned sagde.

»Vi importerer kun et meget lille antal elefanthud til Kina, selv om det ikke er forbudt,« siger Meng Xianlin fra det kinesiske kontor for import og eksport af truede dyr og planter.

Han refererede til den legale skindimport fra Afrika. »Den rapport har Elephant Family fusket med,« siger han.