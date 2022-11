Lyt til artiklen

Ja, Donald Trump har tidligere i denne uge haft den kendte højreekstremist Nick Fuentes på besøg til middag.

Det bekræfter Trump-lejren nu efter flere dages gisninger og rygter.

I en udtalelse til tv-stationen CBS lyder det fra den tidligere præsident, at han ikke vidste, hvem Nick Fuentes var.

Og at han ikke vidste, at den egentlige gæst, musikeren Kanye West – nu kendt som Ye, ville tage ham med.

Nick Fuentes holder tale. Foto: Rainmaker Photos Vis mere Nick Fuentes holder tale. Foto: Rainmaker Photos

»Kanye West ville rigtigt gerne besøge Mar-a-Lago. Vores møde over en middag var kun beregnet til at være mellem Kanye og mig, men han ankom med en gæst, som jeg aldrig havde mødt og ikke vidste noget om,« udtaler Donald Trump.

Nick Fuentes er ellers en markant skikkelse på den højreekstremistisk fløj i USA, hvor han blandt andet er aktiv i 'Stop the Steal'-bevægelsen, der ikke vil anerkende Donald Trumps valgnederlag i 2020.

Han har udtrykt sig som værende Holocaust-benægter, mens han også ved flere lejligheder er kommet med racistiske udtalelser. Han har været udelukket fra YouTube af den årsag.

Kanye West, der også har været i modvind på grund af hadefulde bemærkninger over for jøder. har i de seneste dage skrevet om middagen på Twitter. Her har han i samme åndedrag i øvrigt meddelt, at han vil stille op til præsidentvalget i 2024.

Donald Trump og Kanye West har tidligere mødt hinanden. Vis mere Donald Trump og Kanye West har tidligere mødt hinanden.

Derfor har middagsmødet med de kontroversielle gæster vakt polemik i USA. Også blandt ellers sædvanlige Trump-støtter.

Som David Friedman, amerikansk ambassadør i Israel under Trumps præsidentskab, skriver på Twitter:

»Til min ven Donald Trump: Du er bedre end det her. Selv et venskabeligt besøg fra en antisemit som Kanye West og et menneskeligt afskum som Nick Fuentes er uacceptabelt,« lyder det fra den tidligere ambassadør:

»Jeg opfordrer dig indtrængende til at smide sådan nogle bumser ud. Afvis dem og smid dem i historiens skraldespand, hvor de hører til.«

Her ses Kanye West under et besøg hos Donald Trump i Det Hvide Hus i 2016 – bemærk, at musikeren bærer en 'Make America Great Again'-kasket. Vis mere Her ses Kanye West under et besøg hos Donald Trump i Det Hvide Hus i 2016 – bemærk, at musikeren bærer en 'Make America Great Again'-kasket.

I sine bekendelser omkring mødet forsøger Donald Trump at forklare, hvad der foregik under middagen.

Ekspræsidenten skriver videre på sit sociale medie Truth Social, at Kanye West »spurgte mig til råds i forhold til nogle af hans problemer, især i forhold til hans forretninger.«

»I mindre udstrækning diskuterede vi også politik, hvor jeg sagde til ham, at han absolut ikke skulle stille op som præsident: 'Alle dine potentielle vælgere skal stemme på Trump',« skriver Donald Trump, der selv for nylig har meddelt sit kandidatur ved 2024-valget.

Den forhenværende præsident skriver videre, at de kom godt ud af med hinanden, og at Kanye West »ikke gav udtryk for nogen form for antisemitisme«.

»I øvrigt, jeg kendte ikke Nick Fuentes,« gentager Donald Trump også her afslutningsvist.