Den demokratiske senator Bernie Sanders står bedst i meningsmålinger forud for første valg i delstaten Iowa.

Kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat - og præsident Donald Trumps udfordrer - begynder mandag for alvor i Iowa.

Ud over at være den første delstat i USA, hvor vælgerne får mulighed for at pege på en demokratisk præsidentkandidat, så kan en god start i Iowa være et vigtigt afsæt på vejen mod Det Hvide Hus.

Det fortæller Peter Kurrild-Klitgaard, der er professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet med indsigt i amerikansk politik.

- Partimøderne i Iowa er de første træfninger mellem partikandidaterne. Det er den proces, der sådan set har været i gang i et år, som begynder at folde sig ud med hensyn til at finde kandidaten, siger han.

I Iowa er det ifølge Peter Kurrild-Klitgaard den 78-årige senator Bernie Sanders og den 77-årige tidligere vicepræsident Joe Biden, der indtager hovedrollerne.

Valget afholdes mandag ved et caucus, der på dansk kendes som vælgermøder eller forsamlingshusvalg.

Vælgermøderne er en form, som kun en håndfuld delstater bruger. Her mødes partimedlemmer i private hjem, på skoler og i kirker for at stemme åbent om kandidaterne.

- Iowa er altid lidt anderledes end alle de andre stater. Ofte har man valgt den, der ender med at blive præsidentkandidaten her. Men det er også en lidt speciel procedure.

- Så det er interessant, og det er vigtigt, men det er ikke nødvendigvis afgørende for, hvad der sker efterfølgende, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Godt ti demokrater kæmper om partiets nominering. I målinger står Bernie Sanders i øjeblikket bedst i Iowa, mens Joe Biden, der ellers er mest populær på landsplan, er en anelse efter.

- Hvis nu Biden ikke går hen og bliver nummer to, men nummer chok, så vil det være et kraftigt advarselssignal.

- Mange kandidater har dog klaret sig fint senere, selv om de ikke har klaret Iowa - så længe de bare er blevet nummer to eller tre, siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Det første regulære primærvalg finder sted godt en uge senere, 11. februar, i delstaten New Hampshire. Primærvalg er den valgform, der benyttes i næsten alle amerikanske stater i løbet af foråret med anonym stemmeafgivning i stemmebokse.

Senere bliver det den såkaldte "Super Tuesday" den 3. marts. Her skal 14 delstater finde deres foretrukne kandidat. Blandt dem er de to mest befolkningsrige, Californien og Texas.

Der afholdes præsidentvalg i USA 3. november.

/ritzau/