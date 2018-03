Kardashian-familien er der mange holdninger til, og familien er ofte indlemmet i kontroverser.

Denne gang gælder det søsteren Kim Kardashian.

Hun er sammen med magasinet Vogue endt i en shitstorm i forbindelse med en forside på den indiske udgave af mode- og livsstilsbladet.

På et enkelt af de mange billeder, som Kim Kardashian har fået taget af Vogue, bærer hun den indiske dragt lehenga, og det er der mange mennesker på blandt andet Twitter, der er stærkt utilfredse med.

Se billedet her:

Instagram royalty Kim Kardashian West (@kimkardashian) has a fantasy moment in our #March 2018 issue! Photographed by: Greg Swales (@gregswalesart). Stylist: Anaita Shroff Adajania (@anaitashroffadajania). Hair: Chris Appleton/The Wall Group (@chrisappleton1). Makeup: Mario Dedivanovic/Blended Strategy (@makeupbymario). Manicurist: Tom Bachik (@tombachik) Airline partner: Singapore Air (@singaporeair) Et opslag delt af VOGUE India (@vogueindia) den 26. Feb, 2018 kl. 7.10 PST

'Jeg kan ikke forstå, at Vogue India har Kim Kardashian på deres forside, som om om, at vi ikke ser hende i magasiner hver evig eneste dag. Indiens Vogue burde bruge deres egne asiatiske modeller i stedet for at vælge nogen fra popkulturen,' skriver en Twitter-brugeren fari.

I can’t believe @VOGUEIndia featured Kim Kardashian on their cover as if we don’t see her featured on a different magazine every day. India’s vogue should embrace and feature their own south Asian women instead of choosing someone from pop culture — fari (@fariiihaa) 27. februar 2018

'Så mange smukke indiske modeller, og på en eller anden måde vælger Vogue India Kendall Jenner og Kim Kardashian til deres forsider. Hvor svært er det at have en indisk kvinde til at repræsentere indisk kultur,' skriver Twitter-brugeren n.

so many pretty Indian models out there and Vogue India somehow chooses kendall jenner and kim kardashian for their covers. How hard is it to have Indian women represent Indian culture. — n (@nxvyaa) 27. februar 2018

Kim Kardashian er dog ikke det første medlem af familien, der får kritik i forbindelse med en forside i den indiske udgave af Vogue.

For 10 måneder siden var det nemlig også lillesøster Kendall Jenner på 22 år, der fik på puklen.

Dengang kritiserede mange mennesker, at magasinet havde valgt en vestlig model til at fejre indisk kultur.

'Hvad laver I? Indian affair? Alligevel vælger I en amerikansk model, som ikke mange af jeres læsere kan relatere til? Stop med at hvidvaske jeres egen kultur,' skrev en bruger på Instagram ifølge SeogHør.