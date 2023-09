Ukraine har netop modtaget de første M1A1 Abrams-kampvogne fra USA.

Og det amerikanskbyggede krigskøretøj ankommer til slagmarken med et helt særligt formål.

»Den kan andre ting, men den er bygget til at dræbe kampvogne,« som Robert Greenway, ekspert hos tænketanken Hudson Institute, udtrykker det til Business Insider.

Nærmere betegnet: Russiske kampvogne.

Og det har de rullende M1A1 Abrams'er gjort før.

Den specifikke kampvognstype blev således i stor udstrækning brugt af amerikansk militær under Golfkrigen for cirka 30 år siden, hvor de udraderede deres sovjetiskbyggede modstykker brugt af den irakiske hær.

Oven i købet blev den skabt under den kolde krig – udviklingen går helt tilbage til 1970erne og 1980erne – med øje for netop, hvad hovedfjenden Sovjetunionen kunne finde på at komme med.

»Abrams blev bygget ud fra en overbevisning om, at vi var nødt til at dræbe mange flere russiske kampvogne,« siger Robert Greenway, der også tidligere har arbejdet med netop Abrams i den amerikanske hær:

De amerikanske M1A1 Abrams-kampvogne er store og har et enormt solidt panser, der giver god beskyttelse til den fire mand store besætning. Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vi ville aldrig kunne producere lige så mange som russerne, så vi skulle i stedet skabe én, der kunne udradere adskillige russiske kampvogne og selv overleve undervejs.«

Og trods sin fremskredne alder vil Abrams-kampvogne stadig kunne udføre et afgørende stykke arbejde, mener Robert Greenway,

»Det er et overlegent system,« siger han:

»A1eren er gammel i den forstand, at den har været på vores lager i et stykke tid, men den er langt overlegen i forhold til alt, hvad russerne har.«

Det vides ikke, hvor mange M1A1 Abrams-kampvogne Ukraine har modtaget i denne omgang, men i januar lovede USA at sende 31 Abrams-kampvogne.

Tidligt i denne uge kunne den ukrainske præsident, Volodymr Zelenskyj, så fortælle, at første levering var ankommet.

»Abrams er allerede i Ukraine og er ved at blive klargjort til at forstærke vores brigader,« lød det.

The New York Times skriver, at der ifølge amerikanske embedsmænd er tale om to delinger, hvilket vil sige i omegnen af 8-10 kampvogne.

M1A1 Abrams-kampvognen er relativ hurtig, men kan være sårbar over eksempelvis miner, droner og missiler – der senest har gjort det af med flere af Challenger- og Leopard-kampvogne, som Ukraine også har modtaget. Foto: Valda Kalnina/EPA/Ritzau Scanpix

Og flere skulle angiveligt følge allerede i de kommende måneder, alt sammen forud for tidsplanen.

I Ukraine er man bevidst om, at man har modtaget noget særligt.

Chefen for Ukraines militære efterretningstjeneste, Kyrylo Budanov, har for nylig i et interview med The Drive sagt, at de på ingen måde skal ødsles væk i åben ildkamp på slagmarken.

»De skal bruges på nøje planlagte måder til meget specifikke, veltilrettelagte operationer, for hvis de sættes ind på frontlinjen i åben kamp, vil de ikke overleve særligt længe,« har han sagt:

»Så de skal bruges i operationer, der bryder gennem fjendens linjer, meget velforberedt.«

På negativsiden har M1A1 Abrams-kampvognene en kompleks motor, der kan være vanskelig at vedligeholde.

Og i det hele taget kan den generelle vedligeholdelse af den store, tunge maskine bliver en udfordring.

»Det er en udfordring for os. Det bliver helt sikkert også en udfordring for dem,« siger eksperten Robert Greenway.