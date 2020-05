Der er og har været stor forskel på at være borger i Sverige og Danmark de seneste måneder.

På den anden side af sundet har du kunne besøge din yndlingsrestaurant, drikke en øl på din stambar og sende dit barn i skole i de fleste tilfælde.

Men der er en bagside af medajlen: Som svensker har du også på papiret haft en meget større risiko for at dø end i Danmark.

Ti gange større end i Danmark.

Sådan er konklusionen i hvert fald, når vi kigger på nye tal fra Our World In Data.

Her har man taget udgangspunkt i alle landes corona-dag nummer 60. Det er defineret ud fra, at man kigger på det første coronarelaterede dødsfald i landene og går 60 dage fre, hvorefter man måler dødeligheden ud fra den dag.

I Sveriges tilfælde betyder det, at man den 20. maj havde dag 60 efter første corona-dødsfald i landet, og så har man på Our World In Data indhentet dødstal fra de syv dage op til (13. til 20. maj) og regnet dødeligheden.

Og her viser tallene så, at Sverige i onsdags - 60 dage efter landets første corona-dødsfald - havde haft 6,1 coronarelaterede dødsfald pr. million indbyggere i ugen op til.

Til sammenligning havde vi på dag 60 i Danmark en dødelighed på 0,6 coronarelaterede dødsfald pr. million indbygger den seneste uge.

I Italien, der har haft voldsomme problemer med coronavirussen, lå det samme tal på 5,4 coronarelaterede dødsfald pr. million indbyggere.

Svenske studenter hygger sig i slutningen af april

Men til det store spørgsmål: Er Sveriges høje dødelighed et tegn på, at deres coronastrategi er mislykkedes?

Svaret er et klokkeklart »nej«, hvis vi spørger Lone Simonsen, der er epidemiolog på Roskilde Universitet.

»De har ramt den 'grønne bølge', som vi har snakket meget om. Det handler om, at de har undgået at lukke landet fuldstændigt ned, mens hospitalvæsenet stadig har kunne håndtere de mange patienter. Det er imponerende. I andre lande - som eksempelvis Spanien og Italien - har man måtte prioritere sengepladser,« fortæller hun.

Sverige har under hele udbruddet af coronavirus valgt en noget mindre restriktiv tilgang til virusset end mange andre lande - herunder Danmark.

Blandt andet har de svenske skoler og restauranter på intet tidspunkt været beordret lukket.

Det har i stedet i høj grad været op til svenskerne selv at tage deres forholdsregler og beskytte sig mod coronavirussen.

Men kan det på nogen måde være positivt, at man har en høj dødelighed?

»Det handler om balancen, for der er jo også en pris ved at lukke samfundet ned, som vi har gjort. Folk har mistet jobs, vi har ikke kunnet operere forskellige borgere, økonimien har lidt og så videre,« siger hun og fortsætter:

»Faktisk kan vi lære af det, og WHO har jo også rost dem og sagt, at de har en suveræn strategi. Så det er imponerende.«

People socialize and enjoy the spring, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Stockholm, Sweden, April 22, 2020.

I alt nærmer Sverige sig 4000 coronarelaterede dødsfald under virusudbruddet. Mere præcist lyder tallet på 3925 døde med coronavirus. Det svarer til 3,8 dødsfald per én million indbyggere.

Til sammenligning er 561 døde med coronavirus i Danmark. Det svarer til 0,9 dødsfald per én million indbyggere.

32.809 personer er blevet bekræftet smittet med coronavirus i Sverige. I Danmark lyder tallet på 11.230.

Alligevel skal vi først et par år frem, før vi for alvor kan vurdere, om det er den danske eller svenske metode, der er den rigtige.

»Om et år eller to har vi fået flere svar på, om hvordan en eventuelt vaccine klarer sig, og om vi har fået bedre behandlingsmuligheder. Hvis vi eksempelvis snart kan behandle, så man ikke dør af virussen, har vi jo valgt den rigtige strategi, kan man sige,« fortæller Lone Simonsen.