Indtil for få år siden var han ganske ubeskrevet blad i argentinsk politik. Siden har han fået tilnavnet 'Argentinas Trump'.

Det er sket med løfter om at skære staten helt ned, smide en omgang dynamit under Nationalbanken og give folk lov til at sælge deres organer. Nu er han valgt til præsident.

Hans ideer er så voldsomme og radikale, at selv hans mest hardcore tilhængere kalder ham for 'den skøre'.

Under sine valgmøder blev han kendt for at svinge rundt med en motorsav, mens det viltre hår og bakkenbarter også har givet ham tilnavnet 'parykken'. Samtidig takkede han sine fem klonede hunde for deres hjælp frem mod sejren.

Men selvom 53-årige Javier Mileis ideer for Argentinas fremtid kan virke ekstreme, så har nok argentinere kunnet spejle sig i vildskaben til, at de søndag valgte ham som landets kommende præsident.

Og måske er nogle af hans ideer netop det, der skal til for at redde Argentina. Det mener en ekspert.

»Han har profileret sig som en, der ville gøre noget vildt,« siger Carlos Salas Lind, der er eksternt lektor ved CBS og ekspert i latinamerikanske forhold.

»Argentina har behov for, at der sker noget radikalt efter mange år med elendig økonomi og hyperinflation. Og Milei forbereder folk på, at der kommer et chok,« siger Carlos Salas Lind.

Javier Milei med den motorsav, som blev en fast del af hans valgkampagne. Foto: Marcos Gomez/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Javier Milei med den motorsav, som blev en fast del af hans valgkampagne. Foto: Marcos Gomez/AFP/Ritzau Scanpix

Igennem årtier har Sydamerikas næststørste økonomi sejlet rundt. Fra den ene krise til den anden. Fra den ene voldsomme inflation til den næste.

Senest har den argentinske inflation rundet 140 procent i oktober. Til sammenligning toppede den danske inflation på omkring 10 procent i sommeren 2022.

Og derfor er Milei parat til at gøre noget ekstremt.

»Han har sagt, at han vil fjerne den argentinske centralbank. Der skal en omgang dynamit ind under den. Der skal stoppes med at trykke penge, så hyperinflationen ikke forsætter. Og så vil han erstatte den argentinske peso med dollar,« forklarer Carlos Salas Lind.

Økonomisk bliver Javier Milei af den grund beskrevet som værende ultraliberal.

»Han ønsker også at skære staten helt ned til et minimum. Han vil blandt andet lukke en lang række ministerier. Og det er noget, der skaber frygt i dele af befolkningen,« siger Salas Lind.

Men på andre punkter er Javier Milei ikke helt så liberal.

Det gælder blandt andet på spørgsmålet om abort. Her ønsker han et forbud. Og det skal staten, som han ellers vil skære i, være garant for.

Javier Milei fik mere end 55 procent af stemmerne ved søndagens præsidentvalg i Argentina. Foto: Matias Baglietto/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Javier Milei fik mere end 55 procent af stemmerne ved søndagens præsidentvalg i Argentina. Foto: Matias Baglietto/Reuters/Ritzau Scanpix

»Milei mener ikke, at staten skal blande sig i noget som helst. Medmindre det handler om abort, som han er meget imod,« forklarer Carlos Salas Lind, der samtidig kalder den kommende argentinske præsident for meget gammeldags, når det kommer til synet på kvinder.

Så på nogle punkter er det en ultraliberal kommende præsident, Argentina har stemt ind. På andre områder er han dybt konservativ.

Han er med andre ord svær at sætte i en bestemt bås.

Og det er noget, mange argentinere har købt ind på, fortæller Carlos Salas Lind.

»Milei er en person med mange modsigelser. Han er liberal på nogle områder og konservativ på andre. Og det er der mange, som godt kan lide: at han ikke sætter sig selv i en bås,« siger eksperten.

»Han har ramt forskellige personer på hver deres måde. Og han har forstået den vrede, der er i Argentina,« uddyber han.

Nogle af Javier Mileis mest kontroversielle forslag har vakt opsigt i udlandet.

Blandt andet har han forslået, at fattige argentinere skal kunne sælge deres organer, at alle slags stoffer skal være frit tilgængelig for alle, samtidig vil han trække Argentinas forsøg på at blive en del af BRICS og flytte sit lands ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Javier Milei med sin motorsav under valgkampen. Foto: Luis Robayo/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Javier Milei med sin motorsav under valgkampen. Foto: Luis Robayo/AFP/Ritzau Scanpix

Som en af de mest prominente personer til at ønske Javier Milei tillykke med sejren var den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

»Hele verden ser med. Jeg er meget stolt af dig. Du vil vende kursen for dit land og i sandhed gøre Argentina stort igen,« skrev Trump på sit sociale medie Truth med henvisning til sit eget slogan 'Make America Great Again' efter Mileis sejr.

Motorsaven, som Javier Mileis har brugt ved sine vælgermøder, er blevet symbolet for, hvordan han ser sin rolle som præsident.

Der skal skæres.

Men selvom det kan blive voldsomt for Argentina, så kan den økonomiske omvæltning måske hjælpe på den kæmpende stormagt.

»Milei er skør, men det kan vise sig at være det, Argentina har brug for,« siger Carlos Salas Lind.