De seneste måneder har et enkelt land blokeret for Sveriges optagelse i Nato.

Men ikke mere. Og herfra kan tingene 'gå meget hurtigt', når det kommer til processen om den officielle godkendelse.

Det forklarer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det her bliver ikke nogen lang proces. Det kommer til at gå meget, meget hurtigt,« siger han.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator hos B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Det var sent mandag aften, at Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i Vilnius kunne fortælle, at Tyrkiet har sagt 'ja' til at ratificere Sveriges optagelse i Nato.

Tyrkiet – med præsident Recep Tayyip Erdogan – har ellers hidtil blokeret for Sveriges optagelse i forsvarsalliancen, men mandag kom meldingen, at man har lovet at sikre ratificering i det tyrkiske parlament.

En såkaldt ratificerings-protokol bliver derfor nu sendt til det tyrkiske parlament, som officielt skal godkende det.

Spørgsmålet er så nu, hvor lang tid det kan tage.

Her ses den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, og den svenske statsminister, Ulf Kristersson, trykke hænder foran Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, forud for deres møde mandag. Foto: Filip Singer/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg har selv været parlamentsmedlem, så jeg ved, at parlamenterne har deres egne tidsplaner. Den tyrkiske præsident siger, at han vil arbejde for at få gennemført ratificeringen hurtigst muligt. Men det er i sidste ende op til parlamentet, hvornår det sker,« sagde Jens Stoltenberg sent mandag aften.

Ifølge Joachim B. Olsen kan det blandt andet spille ind, hvornår det tyrkiske parlament går på sommerferie – men ellers gætter han på, at 'det kan gå meget hurtigt'.

»Nu er al bureaukrati ryddet af vejen, der ligger en ansøgning fra Sverige, og den bliver godkendt i det øjeblik, tyrkerne skriver under, og det tror jeg, de gør hurtigt,« siger han.

Skal han gætte mere konkret, er hans 'bedste bud', at det kan ske engang i løbet af sommeren.

»Det kan gå meget hurtigt, og jeg vil skyde på, at der ikke går lang tid,« siger Joachim B. Olsen.

Sverige mangler også at få ratificeringen igennem Ungarns parlament.

Det ventes at ske snart i lyset af aftalen med Tyrkiet, forklarede Stoltenberg mandag aften:

»Ungarn har meddelt, at de ikke vil være det sidste land, der ratificerer. Og nu har Tyrkiet gjort det klart, at de vil ratificere. Så jeg tror, at det problem vil blive løst,« sagde generalsekretæren.

Når ratificerings-protokollen er underskrevet, skal Sverige afslutningsvis 'deponere deres tiltrædelsesinstrumenter', som det hedder, hos USAs udenrigsministerium, hvilket officielt gør det til et Nato-land.