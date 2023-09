Mens han kigger lige ind i kameraet, holder han et dokument op. Et dokument med hans egen underskrift på.

»Jeg har indgivet min afskedsbegæring.«

Sådan skriver den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksij Reznikov til billedet, som han mandag kort før klokken 09 dansk tid har delt på det sociale medie X.

Det sker i kølvandet på, at landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, sent søndag aften meddelte, at han ønsker at udskifte Reznikov på posten.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.



»Oleksij Reznikov har været gennem mere end 550 dage med krig. Ministeriet har brug for nye tilgange og andre former for interaktion med både militæret og samfundet som helhed,« lød begrundelsen fra præsidenten.

Mandag formiddag bekræfter Oleksij Reznikov det.

I opslaget på det sociale medie skriver han, at han har indgivet sin opsigelse til Ruslan Stefantjuk, der er formand for det ukrainske parlament, Verkhovna Rada.

»Det var en ære at tjene det ukrainske folk og arbejde for den ukrainske hær de seneste 22 måneder, den hårdeste periode i Ukraines moderne historie,« skriver han.

Reznikov har været forsvarsminister under hele perioden med krig i Ukraine. Foto: Gleb Garanich/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Reznikov har været forsvarsminister under hele perioden med krig i Ukraine. Foto: Gleb Garanich/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var ikke fuldkommen uventet, at der ville ske en udskiftning på posten, skriver BBC.

I sidste uge fortalte Reznikov til journalister, at han var i gang med at udforske andre stillinger sammen med den ukrainske præsident.

Derudover kommer udskiftningen også efter, at Zelenskyj siden begyndelsen af året har fyret en række højtstående embedsmænd på grund af en skandale i forbindelse med indkøb af krigsforsyninger.

I den forbindelse trådte landets viceforsvarsminister tilbage efter at være blevet beskyldt for korruption – og i august afskedigede Zelenskyj alle embedsmænd med ansvar for regionale militære rekrutteringscentre med henvisning til adskillige igangværende straffesager.

Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, har afleveret sin afskedsbegæring. Foto: Sergei Chuzavkov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, har afleveret sin afskedsbegæring. Foto: Sergei Chuzavkov/AFP/Ritzau Scanpix

Reznikov har ifølge CNN ikke været indblandet i nogle af sagerne – men de har stadig været med til at kaste mørke skygger over ministeriet.

Den ukrainske præsident har længe givet udtryk for, at udryddelse af korruption i Ukraines regering er afgørende for Kyivs chancer for at opnå det længe ventede medlemskab af Nato og EU.

Zelenskyj har foreslået, at 41-årige Rustem Umerov overtager posten som forsvarsminister.

Umerov er ifølge Ritzau i dag leder af Ukraines største privatiseringsfond.

Han har tidligere været valgt ind i parlamentet og har spillet en vigtig rolle som forhandler for sit land.

I krigens første uger var han en af de forhandlere, der mødtes med russiske udsendinge for at drøfte en mulig våbenhvile og fredsaftale.

Sidste år var han også med til at forhandle en aftale på plads, der åbner for eksport af ukrainsk korn.

Skiftet på forsvarsministerposten kan dog først ske efter parlamentets godkendelse.