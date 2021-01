Donald Trump kaldte ham for »ekstrem stærk og magtfuld« og roste ham for at have snuppet Krim fra ukrainerne.

Joe Biden bruger derimod ord som »KGB-bandit« om sin russiske kollega.

Før jul ønskede Vladimir Putin den nye amerikanske præsident tillykke med valget, men nu mærker den russiske leder for alvor, at der er kommet en ny mand bag roret i USA:

Joe Biden har haft sin første telefonsamtale med Putin, og den viste Ruslands præsident, at tonen fra amerikanerne nu bliver skærpet.

President Biden and President Vladimir Putin of Russia talked on the phone on Tuesday for the first time since Biden’s inauguration. The Kremlin said the two leaders agreed to extend the last remaining nuclear arms treaty, which expires next month. https://t.co/UQFLc0vgoX — The New York Times (@nytimes) January 26, 2021

Donald Trump lagde ikke skjul på sin beundring for Putin og kaldte ham for »virkelig rar.«

Det skabte ofte bekymringer i EU og Nato, at ingen vidste, hvad Trump og Putin talte om under deres mange samtaler, skriver Berlingske i en analyse.

Da Biden og Putin tirsdag talte sammen, skete det på russernes initiativ, men inden Job Biden greb knoglen, rådførte han sig med blandt andre lederne i Tyskland, Storbritannien og Frankrig.

Præsident Biden ønsker tydeligvis ikke at spille rollen som »Putins marionetdukke« – som Bidens karakterstik lød af Trump.

Biden og Putin fotograferet i 2011, da Joe Biden som vicepræsident besøgte Moskva. Foto: ALEXEY DRUZHININ Vis mere Biden og Putin fotograferet i 2011, da Joe Biden som vicepræsident besøgte Moskva. Foto: ALEXEY DRUZHININ

Joe Biden benyttede derfor sin første samtale med Putin til at problematisere den omfattende cyberspionage med det amerikanske it-firma SolarWinds, som den russiske efterretningstjeneste menes at stå bag.

Den nye amerikanske præsident kom ifølge BBC også ind på efterretningerne om, at Rusland skal have betalt Taleban i Afghanistan for at dræbe amerikanske soldater.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at de to statsledere også talte om en forlængelse af New START-traktaten, som sætter en begrænsning på, hvor mange atomvåben de to lande må have.

Det Hvide Hus oplyser, at Biden ønskede at signalere, at USA vil slå hårdt ned på russiske aggressioner.

PETER DOOCY: Mr President, what did you talk to Vladimir Putin about?



PRESIDENT BIDEN: You. He sends his best. pic.twitter.com/Fq0zglc9aK — Aaron Rupar (@atrupar) January 26, 2021

»Hans hensigt var også at gøre det klart, at USA vil handle bestemt for at forsvare nationale interesser som respons på ondsindede handlinger fra Rusland,« lød det fra pressesekretær Jen Psaki efter telefonmødet mellem de to præsidenter.

Endelig kom Biden ind på anholdelsen af oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.