Det er ikke noget nyt, at turister fra hele Europa valfarter til Malaga, Marbella og andre spanske destinationer for at suge sol.

Men nu har de lokale fået nok.

I hvert fald spreder der sig lige nu et mindre oprør i særligt Malaga, hvor lokale spaniere har kreeret en række kritiske klistermærker for at sætte fokus på overturisme.

Det skriver The Guardian.

Oprøret begyndte, da den lokale mand Dani Romero for nyligt fandt ud af, at det lejlighedskompleks, hvor han lige nu lejer en lejlighed, fremover kun skal være til turister.

Romero forsøgte uden held at forhandle med sin udlejer, men ak – han måtte finde et andet sted at bo.

Derfor fik Romero i begyndelsen af marts den idé, at han ville lave et klistermærke med et budskab, der udtrykte hans frustration.

»Angreb på byens indbyggere,« stod der på det blå klistermærke.

'Go back home' anti-tourism stickers appear on holiday rental flats in Malaga https://t.co/4XXs7k93p6 — SUR in English (@SUR_English) March 14, 2024

Klistermærket startede en lavine, og siden er der kommer flere og flere af de blå klistermærker rundt omkring i Malaga.

En af dem siger: 'En familie plejede at bo her'. Et andet: 'Det her plejede at være mit hjem'.

Og så videre.

»Det var ikke meningen at skabe en revolution. Jeg prøver bare at finde et sted at bo,« har Dani Romero udtalt ifølge The Guardian.

Ifølge mediet har de blå klistermærker også spredt sig til flere andre byer i landet.