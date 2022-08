Lyt til artiklen

Mens lande, internationale brands og selskaber boykotter Rusland, vil ét flyselskab begynde at flyve til Rusland igen.

Ruslands invasion af Ukraine nærmer sig et halvt år, og på de seks måneder er den ene sanktion og eksklusion væltet ned over landet.

Men nu vil et flyselskab starte en rute tilbage til Rusland. Det skriver CNN.

Der er tale om Wizz Air Abu Dhabi, der vil genoptage fly fra Abu Dhabi til Moskva. Billetterne kan købes fra 3. oktober.

Virksomheden blev grundlagt i december 2019 og er et Emirati-datterselskab af Wizz Air.

I en erklæring fra Wizz Air ser de ikke nogle problemer i at genoptage rejser til Rusland.

»Wizz Air Abu Dhabi er et nationalt luftfartsselskab i UAE, der opererer i overensstemmelse med UAEs nationale regler og politikker.«

»Flyselskabet genoptager sin drift til Moskva for at imødekomme rejseefterspørgslen for passagerer, der ønsker at flyve til og fra Rusland fra UAEs hovedstad. Alle UAE nationale flyselskaber flyver i øjeblikket direkte til Rusland,« udtaler en talsmand for Wizz Air.

Wizz Air ejer en ejerandel på 49 procent, hvor størstedelen går til det statsejede ADQ.

Wizz har et andet datterselskab, Wizz Air UK, som oprindeligt blev oprettet for at afbøde problemer som følge af Brexit.

Wizz Air Hungary og Wizz Air UK flyver ikke til Rusland i øjeblikket, da flyvninger til Rusland fra Storbritannien og EU er forbudt.

Etihad, Emirates og FlyDubai er blandt de flyselskaber, der flyver til Rusland fra UAE.