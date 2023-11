Hun ville gerne have en mere fyldig bagdel, men det endte fatalt.

Den 31-årige Melissa Kerr fra Gorleston i Norfolk døde på operationsdagen i Tyrkiet.

Nu er den engelske sundhedsminister gået ind i sagen.

Det skriver The Guardian.

Kerr rejste til det private Medicana Haznedar-hospital i Istanbul tilbage i 2019. Her ville hun have en såkaldt brasiliansk baldeløft-operation.

Hun døde på hospitalet, hvor fedt taget fra andre steder af kroppen, blev sprøjtet ind i balderne.

En undersøgelse af dødsfaldet tidligere i år i Norwich, konkluderede, at Kerr kun havde fået begrænset information om risici og dødelighedsrate forbundet med den type operationer.

En retsmediciner skrev til sundhedsministeren og udtrykte bekymring for folk, der rejser til udlandet for at få foretaget kosmetiske indgreb.

Og nu svarer så sundhedsministeren, Maria Caulfield, at hun vil sende britiske embedsmænd til Tyrkiet for at tale med tyrkiske kolleger.

»Intentionen er at diskutere de lovgivningsmæssige rammer og den beskyttelse, der er på plads for britiske statsborgere, og at identificere konkrete områder, hvor de britiske og tyrkiske myndigheder bør arbejde sammen for at reducere risikoen for patienter i fremtiden,« siger hun ifølge BBC.

Ifølge Caulfield skulle risikoen for at dø af brasiliansk baldeløft-operation være 10 gange højere end mange andre kosmetiske indgreb, og det har dermed den højeste dødsrate af alle indgreb.

Retsmedicineren konkluderede, at Melissa Kerr døde efter, at injiceret fedt trænge ind i en vene, før hun bevægede sig og blokerede hendes lungearterie.

The Guardian har kontaktet Sundhedsministeriet i Tyrkiet for at få en kommentar, men tyrkerne er ikke vendt tilbage.