Flere anonyme kilder tæt på Donald Trump beretter, at USA's førstedame - Melania Trump - ikke trives i sit ekstravagante liv.

Siden Donald Trump overtog posten som verdens mest magtfulde mand, har der gang på gang floreret rygter om Melania Trumps ulykkelige liv og konfliktfyldte forhold med USA's præsident. Bare se her, her og her.

Og nu er den gal igen.

Det skriver US Magazine, der tidligere har vist sig at være USA's mest troværdige ugeblad.

Ifølge det amerikanske magasin oplyser en kilde tæt på Melania Trump, at hverdagen ikke bringer mange smil for førstedamen:

»Hun er meget, meget ulykkelig med sit liv. Hvis hun kunne, ville hun gå fra Donald og bare være med sin søn i stedet,« siger kilden ifølge US Magazine.

Foto: SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB

En anden anonym kilde oplyser til US Magazine, at 47-årige Melania Trump officielt »fokuserer på at være mor«, men privat er trist over »at alle øjne er på hendes forhold med Donald Trump.«

De mange øjne på forholdet skyldes, at den tidligere Playboy-model Karen McDougal i slutningen af marts gav et interview til det amerikanske medie CNN, hvor hun fortalte om en 10-måneder lang affære, hun angiveligt skulle have haft med den amerikanske præsident i 2006. Kun tre måneder efter Melania Trump fødte hende og Donald Trumps søn Barron Trump.

Også i januar var det rygter om utroskab fra Donald Trumps side, da pornoskuespillerinden Stormy Daniels angiveligt skulle være blevet betalt næsten én million kroner af Trump-lejren for ikke at afsløre en affære med præsidenten.