The Cranberries-forsangeren, Dolores O'Riordan, er døde pludseligt mandag i en alder af blot 46 år. Nu går politiet ind i sagen.

Det skriver Sky News.

Dolores O'Riordan blev fundet død på et hotelværelse i London mandag, og det har nu fået politiet til at efterforske sagen.

»En undersøgelse af sagen har fundet sted, og vi afventer nu resultater fra forskellige prøver, som vi har bestilt,« lyder det ifølge Sky News.

Ifølge Sky News er det Dolores O'Riordans pludselige død, der har medført, at politiet vælger at efterforsker sagen yderligere.

Den 46-årige sangerinde var i London i forbindelse med indspilninger, da hun blev fundet død på sit hotelværelse.

Dolores O'Riordans død kommer som et stort chok for mange i musikbranchen, som irske The Cranberries ud af det blå indtog med storm i 1990'erne.

Gruppen blev dannet tilbage i 1989. Året efter blev Dolores O'Riordan indlemmet som forsanger efter en audition. I første omgang havde gruppen navnet The Cranberry Saw Us - det blev senere ændret til det navn, som mange kender gruppen for nu.

Allerede med debutalbummet 'Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?' opnåede gruppen succes med hittet 'Linger' - og endnu mere glamour, udsolgte sale og penge fulgte i årene efter. Ikke mindst med det globale hit 'Zombie', der kom på gruppens andet album 'No Need to Argue'.

På få år var The Cranberries blevet en international kæmpesucces med mere end 40 millioner solgte album.